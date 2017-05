Hard Rock International amplifie The Sound Of Your Stay® avec le lancement du programme d'agrément musical WAX







La marque hôtelière s'associe à des marques emblématiques et à des artistes émergents pour offrir une expérience gratuite du vinyle dans ses chambres

ORLANDO, Floride, 18 mai 2017 /PRNewswire/ -- Hard Rock International, confortant son rôle de première marque d'art de vivre-musique de l'industrie hôtelière, annonce le lancement de WAX : le tout dernier élément du programme d'agrément musical gratuit et emblématique The Sound of Your Stay® de la marque. Dans le cadre d'un partenariat avec Crosley, l'un des plus grands fabricants de tourne-disques du monde, et Sony Music Entertainment, une société internationale de musique enregistrée, les clients auront l'unique occasion de participer à la résurgence des disques en vinyle. En exclusif dans les 24 hôtels, y compris Hard Rock Hotel Ibiza et Hard Rock Hotel Tenerife, les clients disposeront de tourne-disques élégants dans le confort de leur propre chambre et écouteront de la musique tout comme il se doit.

WAX ajoutera un autre élément expérientiel au programme d'agrément musical sans pareil de la marque qui inclut picks., un programme de service de guitare en chambre permettant aux clients de l'hôtel de choisir parmi 20 superbes guitares Fender, y compris des Stratocasters, des Telecasters et des basses, et de les utiliser pendant leur séjour. Dès maintenant, les clients pourront réserver l'un de dix tourne-disques Crosley « Keepsake » et une housse de transport de disques Crosley durant leur séjour à la réception. La housse contiendra une collection éditée quintessentielle de disques vinyles allant des « incontournables » classiques aux disques évoquant un sens de nostalgie et de découverte, ainsi que des artistes émergents d'aujourd'hui.

« On éprouve un sentiment de connexion avec la musique quand on écoute un disque vinyle qui n'est pas reproductible avec un autre format. Ce n'est pas seulement de la nostalgie hipster ? il se passe quelque chose de réel et de viscéral », déclare Matt Watts, directeur de la musique et du marketing chez Hard Rock Hotels & Casinos. « Avec WAX, Hard Rock souhaite que les clients éprouvent cette magie directement dans leur chambre d'hôtel. Qu'ils aient grandi en écoutant des disques vinyles ou qu'ils commencent seulement à se laisser enchanter pour la première fois par leurs vibrations uniques, le programme WAX est le parfait véhicule pour faire l'expérience du vinyle. »

Afin de célébrer Sound of Your Stay® et ses toutes dernières prestations, Hard Rock s'est également associé à cinq artistes émergents dont on parle beaucoup pour amplifier le lancement en offrant des images exclusives, un contenu vidéo, des performances en direct et l'intégration des derniers disques de chaque artiste à la collection WAX pour le plaisir des clients. Ces artistes sont New Politics, qui ont enflammé les ondes avec leur nouveau tube, « One of Us » et exécuteront un mélange de punk, pop et de dance rock produit électroniquement durant leur tournée avec 311 cet été ; The Aces, un groupe de quatre filles qui connait un énorme succès dans le monde de la musique avec la vidéo qu'elles viennent de lancer pour « Physical » ; Rebel and a Basketcase d'Evan Rachel Wood and Zach Villa, qui fusionne un son pop électronique riche en hymnes avec du glam androgyne pour créer une esthétique plus vraie que nature dans un nouveau single « Today » influencé par le pop et rock des années 80 et par la musique alternative actuelle ; Run River North, un groupe folk-rock indie coréen-américain de Los Angeles qui s'est réellement démarqué avec son gros tube « Run or Hide ; avec également la chanteuse et compositrice vétéran lauréate d'un Grammy, Michelle Branch, qui vient de lancer son énoncé artistique le plus percutant à ce jour avec l'album « Hopeless Romantic ».

« Rebel and a Basketcase et Hard Rock partagent une certaine affinité pour des choix inspirés. Avec la sortie de notre nouveau disque cet été, le programme Sound of Your Stay offre une occasion inégalée d'établir un contact personnel avec nos fans », a déclaré Evan Rachel Wood et Zach Villa de Rebel and a Basketcase.

Les éléments du programme The Sound of Your Stay®, qui plairont aux voyageurs d'affaires et de tourisme, créent une expérience de contact authentique et inégalée permettant aux clients de s'accorder avec leur étoile de rock intérieure ? qu'il s'agisse de créer l'ambiance avec un disque vinyle gratuit ou de jouer des accords sur une guitare Fender dans une séance d'improvisation dans leur chambre. Pour en savoir plus ou pour réserver une chambre à l'un des Hard Rock Hotels & Casinos, veuillez consulter www.hardrockhôtels.com.

À propos de Hard Rock International

Avec des établissements dans 75 pays, y compris 175 cafés, 24 hôtels et 11 casinos, Hard Rock International (HRI) est l'une des sociétés les plus reconnues au monde. Ayant commencé avec une guitare d'Eric Clapton, Hard Rock possède la plus grande collection de souvenirs musicaux sur la planète, qui sont exposés dans ses établissements du monde entier. Hard Rock est également réputée pour sa collection de vêtements, sa marchandise liée à la musique, ses salles de spectacle Hard Rock Live et son site Web primé. HRI est le propriétaire de la marque de commerce mondiale pour toutes les marques Hard Rock. La société possède, exploite et franchise des cafés dans des villes emblématiques telles que Londres, New York, San Francisco, Sydney et Dubaï. De plus, HRI possède, exploite sous licence et/ou gère des hôtels et des casinos dans le monde entier. Les destinations comprennent les deux hôtels et casinos les plus performants de la société à Tampa et à Hollywood, en Floride, tous deux détenus et exploités par la société mère HRI, The Semisole Tribe de Floride, ainsi que d'autres lieux exceptionnels tels que Bali, Chicago, Cancun, Ibiza, Las Vegas, Macao et San Diego. De nouveaux cafés Hard Rock seront ouverts à Valence, Innsbruck, Andorra la Vella et Chengdu. Les nouveaux projets d'hôtels Hard Rock comprennent Abu Dhabi, Atlanta, Berlin, Dubaï, Londres, Los Cabos, New York, ainsi que Shenzhen, Dalian et Haikou, en Chine. Pour plus d'informations sur Hard Rock International, visiter www.hardrock.com.

