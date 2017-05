Matamec recoupe 4,11 g / t Au sur 7,90 m sur la zone 25, prolongeant la zone de 70 m sur la propriété Sakami







Matamec Explorations Inc. (« Matamec » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:MAT)(OTCQB:MHREF) et Métaux Stratégiques du Canada (« CSM ») (TSX CROISSANCE:CJC)(FRANCFORT:YXEN)(OTCBB:CJCFF) sont très heureuses d'annoncer la réalisation de la campagne de forage du printemps 2017 sur la propriété Sakami, dont la propriété actuelle est détenue par Matamec (50%) et CSM (50%). Au total, 2 925 m de forage ont été réalisés dans 7 trous de forage le long du rivage du lac Sakami pour étendre le corps minéralisé connu à l'ouest. Les forages complétés en 2016 suggère que la minéralisation est plus épaisse et plus riche localement dans cette direction.

L'extension du corps minéralisé a été confirmée visiblement dans les carottes de forages; les sulfures disséminés se situant des deux côtés du contact tectonique entre les provinces de l'Opinaca et de La Grande. Des trous de forage ont été prévus pour recouper le contact à tous les 90 m vers l'ouest. Le fait que chacun des trous a intersecté des intervalles minéralisés à la profondeur prévue, ou à proximité de celui-ci, témoigne de la continuité apparente et de l'étendue de la zone 25.

À date, seules les données analytiques pour PT-17-100 et PT-17-101 ont été reçues ; les autres résultats seront diffusés lors qu'ils auront été reçus et compilés. Les meilleures intersections sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Sondage De (m) À (m) Longeur (m)* Au (g/t) PT-17-100 295,50 307,50 12,00 1,02 incluant 304,50 307,50 3,00 2,07 PT-17-101 311,60 340,30 28,70 1,96 incluant 313,10 321,00 7,90 4,11

*Longueur le long de la carotte. L'épaisseur vraie des forages représente entre 70 % et 95 % de longueur le long de la carotte.

Ces deux intervalles ont été intersectés à la profondeur prédite, confirmant l'orientation de la minéralisation vers l'ouest.

Figure 1 : Les résultats reçus confirment l'extension de la zone 25 à au moins 70 m à l'ouest. Matamec attend des résultats analytiques pour les forages en rouge. (http://www.marketwire.com/library/20170518-fig1frmatamec_800.jpg)

CSM a récemment exercé son option d'acquérir de Matamec un intérêt additionnel de 20% dans la propriété Sakami en émettant un million d'actions ordinaires de CSM et en effectuant 2M$CAD en exploration minière chaque année pour les cinq prochaines années incluant une étude de faisabilité indépendante « bancable ». Nous vous invitons à consulter le communiqué du 14 février 2017 pour de plus amples informations sur les conditions de l'option additionnelle. Pendant la période de l'option additionnel, CSM continuera d'être l'opérateur des travaux d'exploration, supervisé par un comité de gestion formé de deux représentants de CSM et de deux représentants de Matamec.

Guy Desharnais, géo., Ph.D. (OGQ No.1141), est une personne qualifiée selon la norme IN 43-101; il est employé de SGS Canada Inc., est indépendant de Matamec, a conçu le programme de forages prévu, et a révisé et approuvé le contenu technique de ce communiqué.

« Nous avons toujours cru au potentiel aurifère de la propriété Sakami, et ces résultats semblent soutenir cette hypothèse », a déclaré André Gauthier, président et chef de la direction de Matamec. « Nous avons hâte de recevoir et de partager les autres résultats de cette dernière campagne de forage lorsqu'ils seront disponibles ».

À propos de Matamec

Carte indiquant l'emplacement des propriétés de Matamec (http://www.marketwire.com/library/20170518-cartefr_matamec_800.jpg)

Localisée à Montréal (Québec), Matamec Explorations Inc. est une société junior d'exploration minière, dont les activités portent sur deux axes principaux de développement: l'or, et les éléments essentiels pour les technologies liées à l'énergie, avec des propriétés contenant, entre autres, du lithium (Tansim-détenue à 100%), du cobalt (Fabre-détenue à 100%), du nickel (Vulcain-détenue à 100%) et des terres rares (Kipawa-détenue à 72%).

L'activité principale de la Société est le développement du gisement d'éléments de terres rares lourdes de Kipawa en co-entreprise avec Ressources Québec à hauteur de 72 % par Matamec et de 28 % par RQ (à titre de mandataire du Gouvernement du Québec), et Toyota Tsusho Corp. (Nagoya, Japon) détenant une redevance de 10% sur le profit net dans le gisement.

En plus des activités dans le secteur de l'énergie, la Société explore aussi pour l'or, sur les trois propriétés suivantes: HMR (1% NSR détenue), Matheson JV (détenue à 50%) et Pelangio (détenue à 100%), situées dans le secteur oriental de la mine Hoyle Pond à Timmins en Ontario, ainsi que trois propriétés situées sur le territoire couvert par le Plan Nord du Québec. Celles-ci incluent les propriétés Sakami (détenue à 50%) et Opinaca Gold West (détenue à 100%) dans un contexte géologique similaire à la mine Éléonore à la Baie-James au Québec.

