Les regroupements sectoriels de recherche industrielle unissent leur voix







DES ORGANISMES D'INTERMÉDIATION QUI ACCÉLÈRENT L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE

MONTRÉAL, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les regroupements sectoriels de recherche industrielle (RSRI) publient aujourd'hui une lettre ouverte dans laquelle ils saluent la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2017-2022 rendue publique le 12 mai dernier qui vient renforcer le rôle de catalyseur des RSRI en matière d'accélération d'innovation entre le milieu académique et les industries. Nos regroupements tenaient également à remercier le gouvernement du Québec pour son appui renouvelé qui témoigne du dynamisme et de l'importance des actions communes des RSRI.

Rappelons qu'au nombre de neuf (9), nos regroupements ont été désignés par le Gouvernement du Québec pour agir à titre d'organismes d'intermédiation et de financement de la recherche collaborative. De par leur mandat, ils favorisent le transfert de connaissances et l'appropriation de l'innovation par les entreprises de différents secteurs phares de l'économie.

Forts de leur réseau et disposant d'une connaissance approfondie des milieux de recherche et des entreprises de leur filière respective, ils ont, à eux seuls, contribué au cours de la période 2012-2015, au financement de plus de 420 projets, dont la valeur totale des projets a atteint 192 M$. De ces projets, le secteur industriel y a contribué pour 90 M$, les RSRI, 47 M$ et le gouvernement fédéral, 55 M$. En termes de retombées, ce sont près de 1400 étudiants formés, 414 publications, 67 brevets déposés, 283 licences octroyées et 297 technologies commercialisées.

Agent de l'ombre, ils travaillent à faire éclater le moule de manière à favoriser l'émergence de maillages porteurs recherche-industrie.

Par cette sortie publique, nos regroupements ont également voulu nuancer les propos tenus par le professeur Sabourin dans un récent article paru dans un quotidien montréalais, et ce, en mettant en exergue la capacité de nos entreprises et de nos centres de recherche à collaborer activement à l'édification d'un Québec qui ose innover.

Vous pouvez consulter la lettre ouverte en vous rendant sur les différents sites des regroupements sectoriels de recherche industrielle

SOURCE Pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés du Québec (PRIMA Québec)

Communiqué envoyé le 18 mai 2017 à 10:00 et diffusé par :