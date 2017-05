Le Groupe Investors appuie les clients et les collectivités touchés par les inondations







WINNIPEG, le 18 mai 2017 /CNW/ - Le Groupe Investors vient en aide aux clients et aux collectivités canadiennes touchées par les inondations.

Le Groupe Investors fait un don de société de 50 000 $ à la Croix-Rouge canadienne dans le cadre de son appel à la générosité envers les régions sinistrées de la Colombie-Britannique, de l'Ontario, du Québec et de certaines parties des provinces atlantiques. De plus, l'entreprise égalera les dons faits par ses employés et les conseillers, jusqu'à concurrence de 1 000 $ par personne.

« Nous savons que beaucoup de nos clients, employés et conseillers ont été personnellement touchés par les inondations, que ce soit par la perte de leur maison ou des dommages importants pour leurs biens ou leur gagne-pain, a déclaré Doug Milne, vice-président exécutif et chef du marketing et de la stratégie. Dans toute cette dévastation, nous avons aussi pu voir des communautés mobiliser leurs efforts, comme l'ont fait les conseillers et le personnel de notre bureau de Gatineau qui ont rempli des sacs de sable, pendant que d'autres amassaient des fonds et faisaient du bénévolat, sous différentes formes. Notre don vise à souligner tous ces efforts et à aider les sinistrés à s'en remettre le plus rapidement possible. »

La Société aidera aussi les clients touchés par les inondations grâce aux mesures suivantes :

Les clients pourront reporter leurs versements hypothécaires et la capitalisation des paiements ou obtenir du refinancement en vue d'une reconstruction.

Le traitement des demandes de rachat de placements sera accéléré pour que les clients puissent recevoir leur argent le plus vite possible.

Nous serons cléments dans les cas de frais prélevés en raison d'un manque de provision.

Les clients pourront en tout temps faire cesser les prélèvements automatiques sur leurs comptes de placement.

Les clients sont invités à contacter leur conseiller du Groupe Investors s'ils ont des préoccupations ou des demandes de modification de versements hypothécaires, de cotisations ou de dépôts automatisés.

Fondé en 1926, le Groupe Investors est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, le Groupe Investors offre une gamme étendue de produits d'assurance, des valeurs mobilières, des prêts hypothécaires et d'autres services financiers. Le Groupe Investors fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM).

SOURCE Groupe Investors Inc.

Communiqué envoyé le 18 mai 2017 à 10:00 et diffusé par :