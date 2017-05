Opérations Teddy et Gros Rocher - La Protection de la Faune met fin aux opérations de deux pourvoyeurs illégaux







QUÉBEC, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les agents de protection de la faune du Nord-du-Québec ont procédé à deux opérations au cours des mois de février et d'avril 2017 dans le but de mettre fin à des activités de pourvoirie illégales. Les opérations Teddy et Gros Rocher, portant sur des activités de pêche illégales sur le lac Mistassini et des activités de chasse à l'ours noir illégales à Lebel-sur-Quévillon, pourraient mener à l'imposition d'amendes de plus de 36 000$ à quatre individus.

Opération Teddy

Les agents de protection de la faune de Lebel-sur-Quévillon ont réalisé l'Opération Teddy du 20 au 22 février 2017 dans les régions de Montréal et de Mont-Laurier. L'opération avait pour but de mettre fin aux activités illégales d'un individu exploitant une pourvoirie sans être titulaire d'un permis délivré à cette fin dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon, dans la région du Nord-du-Québec. Les activités illégales de chasse à l'ours noir se sont déroulées en 2015 et 2016.

S'il est reconnu coupable des infractions reprochées, l'individu pourrait être passible d'amendes totalisant plus de 9 125 $. Un second individu est également impliqué dans cette enquête pour avoir participé à ces activités. S'il est reconnu coupable, il pourrait avoir à payer des amendes minimales de 1 825 $.

Opération Gros Rocher

Le 19 avril 2017, après avoir enquêté pendant deux ans et accumulé des preuves, les agents de protection de la faune ont déclenché l'Opération Gros Rocher pour contrer des activités de pourvoirie illégales qui se sont produites pendant la saison estivale 2016. Vingt-quatre agents, venant des régions du Nord-du-Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Montérégie, ont participé à cette opération d'envergure qui a mis fin aux activités de deux individus qui exploitaient illégalement une pourvoirie sur le lac Mistassini au nord de Chibougamau. Au total, les individus pourraient faire face à 14 chefs d'accusation et payer des amendes pouvant atteindre 25 550 $ auxquels s'ajoutent les frais de cour.

Collaboration de la population

Les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste allant à l'encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats à S.O.S. Braconnage au 1 800 463-2191, par Internet au mffp.gouv.qc.ca/faune/sos-braconnage/ ou au bureau de la protection de la faune le plus près (mffp.gouv.qc.ca/nousjoindre/nousjoindre-faune.jsp). L'information demeure confidentielle.

En 2017, la Protection de la faune du Québec célèbre son 150e anniversaire, ce qui en fait le plus vieux corps d'agents et d'agentes de protection de la faune au Canada. Pour en savoir davantage sur ceux et celles qui protègent fièrement notre patrimoine faunique, consultez le http://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/protection-de-faune/ et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source : Jacques Nadeau Responsable des relations avec les médias Direction des communications Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs Tél. : 418 627-8609, poste 3071





SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Communiqué envoyé le 18 mai 2017 à 09:40 et diffusé par :