Dévoilement du tout nouveau site Web de Cox Automotive Canada







Le site coxautoinc.ca prend le virage numérique de la remise en marché de véhicules.

MISSISSAUGA, ON, le 18 mai 2017 /CNW/ - Cox Automotive Canada s'est lancée sur le marché en mai 2015 afin de redéfinir la vente, l'achat et la possession de véhicules grâce à ses solutions de pointe de marketing, de logiciel, de services financiers, de vente au détail et de commerce électronique. Ses différents produits et solutions aident ses clients - des consommateurs, des concessionnaires, des prêteurs et des FEO - à consolider leur présence sur le marché mondial de l'automobile. C'est dans cet esprit que l'entreprise a procédé à la refonte complète de coxautoinc.ca.

Le site Web coxautoinc.ca est un portail d'informations sur Cox Automotive et ses activités au pays. Il reflète le désir de l'entreprise de dominer la révolution numérique de la remise en marché de véhicules. Comme les consommateurs passent plus de temps en ligne que jamais, ce site a été spécialement remodelé pour offrir une expérience conviviale sur tout type de support, à commencer par les appareils mobiles. C'est un moyen simple, agréable et intéressant de découvrir les gens, les marques et les solutions de Cox Automotive Canada, le programme de responsabilité sociale Cox Cares, de même que notre salle de presse et notre blog, où nous diffusons du contenu exclusif au Canada et des nouvelles internationales.

« Nous sommes ravis de notre nouveau site Web et de ce qu'il propose aux médias ainsi qu'à nos clients actuels et potentiels. Il contribue à consolider nos marques au pays, explique Jack Sulymka, directeur, Marketing et Communications, Cox Automotive Canada. Le milieu de la remise en marché de véhicules évolue vers une expérience intégrée en ligne. Grâce à nos améliorations, notre nouveau site fournira également de l'information essentielle qui profitera aux affaires de nos clients. »

Outre ses fonctionnalités avancées, le site coxautoinc.ca souligne la nouvelle présence de l'entreprise sur LinkedIn et vient modeler l'expérience électronique canadienne à l'image de ses partenaires internationaux et de ses quelque 25 marques mondiales.

À propos de Cox Automotive

Cox Automotive inc. transforme l'achat, la vente et la propriété de véhicules grâce à ses solutions de pointe de marketing numérique, de logiciel, de financement, de vente en gros et de cybercommerce pour les consommateurs, les concessionnaires, les constructeurs et l'ensemble de l'écosystème automobile à l'échelle mondiale. Adhérant pleinement au libre-choix et à des partenariats forts, la famille Cox Automotive comprend Autotrader®, Dealer.com®, Dealertrack®, Kelley Blue Book®, Manheim®, NextGear Capital®, vAuto®, Xtime® et bien d'autres marques. À l'échelle mondiale, l'entreprise compte 33 000 employés dans plus de 200 installations et des partenariats avec plus de 40 000 concessionnaires ainsi que la plupart des constructeurs automobiles, tout en attirant l'attention des acheteurs de véhicules aux États-Unis grâce aux marques médiatiques les plus connues de l'industrie. Cox Automotive est une filiale de Cox Enterprises inc., une entreprise d'Atlanta (revenus au-delà de 20 G$ US) qui compte quelque 60 000 employés et possède notamment Cox Communications et Cox Media Group. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Cox Automotive, visiter le site www.coxautoinc.com.

Quelques mots sur Cox Automotive Canada

Cox Automotive inc. réinvente l'achat, la vente et la propriété de véhicules grâce à ses solutions de pointe de marketing numérique, de logiciel, de financement, de vente en gros et de cybercommerce pour les consommateurs, les concessionnaires, les constructeurs et l'ensemble de l'écosystème automobile mondial. Adhérant pleinement au libre-choix et à des partenariats forts, la famille Cox Automotive Canada comprend Dealer.com®, Dealertrack®, Homenet®, Manheim®, NextGear Capital®, Ready Logistics®, RMS Automotive®, vAuto®, VinSolutions® et Xtime®. Pour en savoir plus sur Cox Automotive Canada, visiter le site www.coxautoinc.ca.

À propos de Cox Cares

Cox Cares est le programme de responsabilité sociale de Cox Automotive Canada. Il soutient les milieux où la société exerce ses activités et les activités caritatives qui importent à ses employés.

SOURCE Cox Automotive Canada

Communiqué envoyé le 18 mai 2017 à 09:50 et diffusé par :