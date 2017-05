Première mondiale en transport durable : Desgagnés baptise et lance le premier asphaltier à bicarburation au monde







MONTRÉAL, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - Desgagnés a procédé aujourd'hui au baptême et au lancement du premier asphaltier-bitumier-chimiquier à bicarburation au monde, le N/C Damia Desgagnés. En plus de cette première mondiale, il est le premier navire-citerne sous pavillon canadien à propulsion à bicarburation ainsi que l'unique navire asphaltier battant pavillon canadien.

« L'ajout du Damia Desgagnés à notre flotte est le résultat d'un travail colossal, de nombreuses innovations et de beaucoup d'audace; il est une source d'immense fierté » affirme M. Louis-Marie Beaulieu, président du conseil et chef de la direction de Desgagnés, qui ajoute « Le Damia Desgagnés démontre de façon tangible toute la vision et le leadership de Desgagnés en matière de développement durable ainsi que son engagement envers sa clientèle pour offrir un service de transport pétrolier maritime de première qualité, sécuritaire et des plus respectueux de l'environnement ».

C'est en présence de nombreux dignitaires et invités que le navire a été baptisé Damia Desgagnés, en hommage au frère cadet de M. Louis-Marie Beaulieu, M. Damien Beaulieu, décédé prématurément en 2015. Les marraines jumelles France et Francine Beaulieu, soeurs de Louis-Marie et Damien, ont procédé au baptême du navire préalablement béni par leur frère, l'abbé Julien Beaulieu, curé de la paroisse Sacré-Coeur à Welland en Ontario.

Ce navire doit principalement son existence à un contrat à long terme signé avec SUNCOR, partenaire d'affaires de longue date de Desgagnés, permettant ainsi de protéger plus de 30 emplois directs et plusieurs millions de dollars en retombées économiques annuelles. « Je tiens très sincèrement à remercier SUNCOR pour toute la confiance démontrée envers Desgagnés au cours des années, ce qui nous motive à nous dépasser » de souligner M. Beaulieu.

Avec des citernes d'une capacité de près de 15 000 m³ et pouvant transporter plus de 13 500 tonnes d'asphalte, ce navire de nouvelle génération à la fine pointe de la technologie a été construit au chantier maritime Besiktas en Turquie, selon un concept original et des spécifications élaborés par Desgagnés afin d'en optimiser les caractéristiques en matière de sécurité, de performance environnementale et d'efficacité opérationnelle.

Construit avec une double coque et la certification Polar 7 confirmant sa capacité à naviguer dans les glaces, il est équipé d'une hélice à pas variable ainsi que de propulseurs d'étrave et de poupe lui garantissant une manoeuvrabilité exemplaire et un niveau de sécurité optimum. La puissance électrique de plus de 3 mégawatts de ses génératrices lui permet, à travers sa génératrice/moteur couplée à l'arbre de propulsion, d'atteindre une vitesse de navigation jusqu'à 7 noeuds sans utiliser le moteur principal. Cette capacité et cette flexibilité d'opération améliorent encore davantage et de façon tangible la sécurité pour les marins, l'environnement et le navire lui-même.

Le Damia Desgagnés est doté de plusieurs certifications en matière de développement durable dont celles de « CLEANSHIP SUPER » et « GREEN PASSPORT », mais ce qui fait de lui une classe à part et une première mondiale, a tenu à préciser M. Beaulieu, « c'est sa capacité de pouvoir être alimenté, à l'aide de simples contrôles, par trois types de carburants différents, mais plus spécialement au gaz naturel liquéfié (GNL) », qui possède des avantages environnementaux indéniables en permettant, entre autres, de réduire substantiellement les émissions de gaz à effet de serre.

Rappelons que ce navire représente un investissement de l'ordre de $ 55 millions dont près de $ 9 millions seulement pour l'ajout d'une motorisation à bicarburation / GNL. « C'est un investissement très significatif qui démontre clairement l'engagement de Desgagnés en matière développement durable, et qui est directement en ligne avec les objectifs environnementaux des gouvernements canadien et québécois » de dire M. Beaulieu, qui a tenu à remercier le gouvernement du Québec pour sa participation financière de 700 000 $ dans le cadre de son programme d'aide à l'amélioration de l'efficacité du transport et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (PETMAF).

Les réseaux de distribution pour le ravitaillement en GNL pour des navires sans points précis de service et sans itinéraires réguliers demeurent un très grand défi, mais sont en développement en collaboration avec différents partenaires d'affaires. De grands pas ont d'ailleurs été franchis puisque Gaz Métro, le Port de Montréal et Desgagnés sont « LNG-Ready », i.e. prêts à approvisionner le navire en GNL. Desgagnés continuera à travailler avec différents fournisseurs pour adapter leurs services aux besoins de l'industrie maritime. « Le GNL est une énergie d'avenir pour le transport maritime et Desgagnés contribuera activement à l'élargissement de son utilisation » de conclure M. Beaulieu.

À propos de Desgagnés

Desgagnés, dont le siège social est à Québec et qui dessert sa clientèle principalement à partir de ses deux bureaux de la région de Montréal, est un conglomérat qui se spécialise depuis le 19e siècle dans le transport maritime de vracs liquides, de marchandises générales, de vracs solides et de passagers. Ses activités s'étendent également à la réparation navale de même qu'à la location et à l'opération de machineries lourdes. Desgagnés possède et exploite une flotte de 21 navires, offrant un total de près de 358 000 tonnes de port en lourd ou une capacité totale dépassant les 454 000 m³, qui sillonnent le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent, l'Arctique canadien, les côtes est du Canada et des États-Unis ainsi que toutes les mers du globe. Avec un chiffre d'affaires dépassant les 250 millions de dollars, Desgagnés crée plus de 1 000 emplois directs en haute saison avec une masse salariale de l'ordre de 70 millions de dollars et génère plusieurs dizaine de millions en retombées économique annuellement.

