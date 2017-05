Invitation aux journalistes - Grands Prix santé et sécurité du travail - Dévoilement des lauréats de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu

VAUDREUIL-DORION, QUÉBEC--(Marketwired - 18 mai 2017) - Immunotec inc. (TSX CROISSANCE:IMM), une société de vente directe et un chef de file dans le secteur de la nutrition (« Immunotec » ou la « Société »), a annoncé aujourd'hui la réalisation de...

NEW YORK, 18 mai 2017 /PRNewswire/-- Biologique Recherche a établi un partenariat avec Wellness for Cancer afin d'adapter les soins du visage et du corps spécifiquement aux besoins des patients atteints de cancer et de ceux en rémission. Les...