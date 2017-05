Corona et Parley for the Oceans mettent sur pied un partenariat mondial pour se pencher sur la pollution des mers par le plastique







Ils s'engagent à protéger 100 îles contre les déchets plastiques entraînant la pollution des mers d'ici 2020 et à en faire des symboles de changement

Corona s'engage envers la stratégie AIR de Parley et adopte une

philosophie sans plastique dans toutes les facettes de la marque

MONTRÉAL, le 18 mai 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale du recyclage, Corona et Parley for the Oceans ont annoncé la conclusion d'un partenariat exclusif pour mettre fin à la pollution des déchets plastiques dans les milieux maritimes. La pollution plastique est aujourd'hui l'une des principales menaces pour la santé humaine et la survie de l'écosystème le plus vaste et le plus important de la planète - les océans du monde. Ce partenariat à long terme commence par un plan visant à protéger 100 îles d'ici 2020, en commençant par six régions clés situées dans différentes parties du monde - le Mexique, les Maldives, l'Australie, le Chili, l'Italie et la République dominicaine.

On évalue à 8 millions de tonnes métriques la quantité de déchets plastique se retrouvant dans les océans chaque année. Ce problème est observable dans tous les écosystèmes connus et à tous les niveaux de la chaîne alimentaire. Si la tendance actuelle de pollution des mers se maintient, les océans contiendront plus de plastique que de poissons d'ici 2050. Les partenaires protégeront ces régions en mettant en oeuvre l'approche multidisciplinaire créative de Parley et sa formule emblématique : la stratégie AIR de Parley (Alternatives, Intercepter, Revisiter).

« Nous avons tous des liens avec la mer. L'état déplorable de nos îles en constitue un puissant rappel. Les déchets de plastique voyagent dans le monde entier et s'échouent sur les plages les plus éloignées, encerclant ces endroits paradisiaques d'une ceinture de débris de plastique colorés. En voyant cela, vous comprenez bien qu'il existe un problème fondamental. Le plastique est le résultat d'une erreur de conception. Pour sensibiliser la population et freiner immédiatement la production de nouveau plastique, nous avons créé Ocean Plastictm à partir de débris marins revalorisés et développé une formule pour favoriser un changement à long terme - la stratégie AIR de Parley qui consistent à trouver des alternatives au plastique, intercepter les débris de plastique, Revisiter les matériaux, les produits et les façons dont nous les utilisons », explique Cyrill Gutsch, fondateur de Parley for the Oceans.

« Corona est le partenaire idéal pour étendre cette philosophie et cette stratégie à un nouveau domaine, celui des boissons. L'économie a causé ce problème au départ, mais grâce au pouvoir transformateur de la collaboration et de l'Éco Innovation, nous pouvons la transformer en véritable solution ».

Corona est une marque qui est née sur la plage, au bord de l'océan. Elle invite les consommateurs à s'évader du quotidien et à reprendre contact avec leur première nature. En tant que marque qui célèbre la vie en plein air et qui se sent chez elle sur la plage et au bord de la mer, Corona est déterminée à protéger sa terre natale alors que celle-ci fait face à un très grand danger.

Depuis des années, la marque incite les communautés locales à nettoyer les plages dans le cadre d'une initiative appelée « Sauvons la plage », organisée dans plusieurs pays du monde. Le partenariat avec Parley for the Oceans constitue la suite logique de l'engagement de Corona à préserver les espaces extérieurs ; les 100 îles représentent également un symbole fort du paradis de Corona.

« Nous devons prendre position et protéger le coeur et l'âme de notre marque. Nous allons partager notre amour des océans, faire comprendre aux consommateurs que nous devons tous en prendre soin et les inciter à changer leurs comportements. Corona est présente dans plus de 180 pays et nous avons l'occasion et la responsabilité de profiter de cette présence pour parler au nom des océans », déclare Thiago Zanettini, vice-président mondial de Corona.

Susciter le changement

En plus de mettre en oeuvre la stratégie AIR de Parley, Corona et Parley font appel à des ambassadeurs partageant leurs idées pour représenter le partenariat dans leurs pays respectifs. Diego Luna (Mexique), Ramon Navarro (Chili) et Nashla Bogaert (République dominicaine) ont récemment participé au Parley Ocean School aux Maldives, une expérience immersive qui réunit une variété de personnes différentes dans la plus belle salle de classe au monde, l'océan Indien.

Des artistes, des designers, des cinéastes, des biologistes marins, des musiciens, des photographes et des scientifiques ; ils ont exploré la beauté des océans et constaté la pollution inhérente aux déchets plastiques et son impact négatif sur la vie sous-marine, les îles désertes et les communautés locales. Cette expérience collective a donné naissance à l'idée d'ériger Corona, Parley et un groupe d'agents de changement créatifs triés sur le volet qui transformeront 100 îles en symboles de changement.

« Ma participation au Parley Ocean School aux Maldives m'a vraiment ouvert les yeux », a déclaré Diego Luna, acteur et ambassadeur de Corona x Parley. « Quand vous pensez à des îles magnifiques et à d'autres destinations balnéaires, vous les imaginez dans un état impeccable, avec des eaux bleues cristallines. Mais quand vous voyez le problème de près, vous comprenez que nous sommes en train de détruire ce paradis par notre utilisation inconsidérée du plastique. Nous pouvons tous faire partie de la solution et aider nos plages et nos océans en prenant des mesures simples pour utiliser moins de plastique au quotidien, recycler davantage et inciter les gens qui nous entourent à faire de même. Je suis particulièrement fier d'être associé à un programme qui vise non seulement à protéger les plages dans le monde entier, mais aussi chez nous, au Mexique. »

L'engagement de Corona

En plus de protéger 100 îles, Corona mettra en place une philosophie soucieuse du plastique qui sera établie à toutes les facettes de la marque en adoptant la stratégie Parley AIR. La marque évite déjà le plastique en utilisant du bois dans toutes ses initiatives promotionnelles et en servant sa Corona bien froide dans des seaux de métal, partout dans le monde.

La marque entreprendra un processus d'évaluation de sa chaîne d'approvisionnement, dans le but de créer un pipeline d'innovations à long terme pour réduire et éventuellement remplacer les articles en plastique qu'elle utilise actuellement. Elle mettra également l'accent sur l'information des employés et la réduction de l'utilisation du plastique dans toutes les activations et tous les événements de la marque.

Comme première mesure immédiate, la marque désire revisiter l'un de ses plus importants programmes internationaux, Corona SunSets - une série de festivals et d'événements qui se déroulent dans le monde entier - non seulement pour respecter la stratégie AIR de Parley, mais également pour profiter de l'occasion pour informer plus de 350 000 consommateurs chaque année.

Pour en savoir plus sur le partenariat entre Corona et Parley, rendez-vous sur le site www.coronaxparley.com. Cliquez ici pour télécharger des visuels haute résolution

À propos de Corona

Née au Mexique, Corona est la marque de bière la plus populaire au pays et la bière mexicaine la plus populaire au monde, exportée dans plus de 180 pays. Corona Extra a été créée en 1925 à la Cervecería Modelo de Mexico. Aujourd'hui encore, elle est entièrement produite au Mexique.

Véritable pionnière de l'industrie de la bière, Corona a été la première à utiliser une bouteille transparente pour montrer la pureté et la grande qualité de son produit au monde entier. Chaque bouteille de verre est fabriquée dans une usine du Mexique, qui appartient à la marque. Les motifs qui ornent la bouteille sont peints à la main, ce qui souligne bien notre engagement envers la qualité de nos emballages et notre héritage mexicain.

Aucune Corona ne serait complète sans un quartier de lime. Ce rituel, qui ajoute caractère, saveur et goût rafraîchissant, fait partie intégrante de l'expérience unique, propre à Corona. La marque est synonyme de plage et de bons moments à l'extérieur. Elle invite les gens à prendre une pause, à se détendre et à profiter des plaisirs simples de la vie.

À propos de Parley for the Oceans

Parley est un réseau collaboratif qui réunit des créateurs, des penseurs et des leaders pour sensibiliser la population à la beauté et à la fragilité de nos océans et mettre au point des stratégies pour mettre fin à leur destruction. Parley, dont le siège social est situé à New York, est reconnu pour avoir rebaptisé la durabilité « Éco Innovation », un concept mis en oeuvre dans le cadre de collaborations de haut niveau, et pour avoir lancé Ocean Plastictm, une gamme de matériaux de qualité supérieure pour les domaines du sport, de la mode et des articles de luxe, fabriqués à partir de débris de plastique marin revalorisés.

Parley croit que le plastique actuel est le résultat d'une erreur de conception et que la pollution des mers par le plastique pourra être réglée à long terme en revisitant ce matériau nuisible. En attendant, Parley a conçu une innovation porteuse qui offre une solution de rechange immédiate au nouveau plastique vierge : Ocean Plastictm. Au cours des cinq dernières années, en collaboration avec ses partenaires, Parley a sensibilisé la population au problème, amélioré l'image générale du recyclage et mis sur pied la première chaîne d'approvisionnement mondiale de débris de plastique marin. Parley a également créé un mécanisme de financement qui permet de mettre en oeuvre la stratégie AIR de Parley dans quatre secteurs clés : communications et information, impact direct, recherche et développement, et Éco-Innovation.

*La stratégie AIR de Parley

Cette stratégie est simple et facilement adaptable aux foyers individuels, aux gouvernements et aux sociétés -- de même qu'aux industries créatives qui façonnent la réalité par leurs idées, leurs matériaux et leurs produits. Basée sur le fait qu'au moins une respiration sur deux que nous prenons est générée par les océans et que l'humanité ne peut pas survivre dans une planète où les océans seraient privés de vie, la stratégie Parley AIR vise trois mesures à prendre :

A = Alternatives au plastique.

Le mot « Alternatives » désigne des initiatives pour informer les gens de l'importance de réduire l'utilisation du plastique, des façons d'éviter le plastique inutile et de la valeur ajoutée du remplacement du nouveau plastique vierge par Ocean Plastictm, un matériau fabriqué à partir de débris marins revalorisés. Dans le cadre du programme Parley Talks, des spécialistes des océans sensibilisent les jeunes, les créateurs, les penseurs et les dirigeants à cette cause pour les inciter à passer à l'action. Cette étape d'information est la première pour susciter le changement.

I = Intercepter les débris de plastique.

Le mot « Intercepter » désigne une approche complète pour recueillir les débris existants en utilisant diverses méthodes, de la haute mer au littoral, éviter que le plastique se retrouve dans des sites d'enfouissement et empêcher qu'il se retrouve dans les océans dès le départ. Comme il est difficile et coûteux d'éliminer les débris de plastique de la haute mer, où ils sont brisés en petits morceaux et où seulement un petit pourcentage se retrouve à la surface, Parley concentre son attention sur le littoral et les plages, par l'entremise de son réseau mondial de partenaires.

R = Revisiter les matériaux et les produits de plastique.

Le mot « Revisiter » désigne l'innovation en matière de matériaux, de produits et de façons novatrices de les utiliser. La vision originale consistait à transformer les débris de plastique marin en occasion d'innover et d'offrir une alternative attirante au plastique vierge. Ce produit porte le nom de Ocean Plastictm. Parley a lancé avec succès ce matériau dans les secteurs de l'art, de la mode et du sport, créant une tendance de fond et une nouvelle norme pour l'utilisation de matériaux recyclés. Après avoir mis sur pied un réseau mondial de partenaires agréés de la chaîne d'approvisionnement Parley, comprenant des entreprises de recyclage, des fabricants de fil et de tissu, Parley peut maintenant s'attaquer à son défi le plus difficile à relever : développer de nouveaux matériaux qui pourront remplacer le plastique pour de bon.

