La ministre Vallée en faveur d'un code de déontologie pour les syndics

MONTRÉAL, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le président de l'Association des psychologues du Québec (APQ) M. Charles Roy, se réjouit que la ministre de la Justice considère « important d'encadrer les activités des syndics ».

La ministre a fait cette déclaration dans le cadre des travaux de la Commission des institutions concernant l'étude détaillée du projet de loi 98 sur la gouvernance du système professionnel québécois. Le président de L'APQ résume les propos de la ministre Vallée ainsi : « Non seulement la ministre a souligné l'importance d'encadrer le travail des syndics, elle a même affirmé qu'elle voulait déposer rapidement un projet de loi à cet effet. »

L'APQ et plusieurs autres associations professionnelles demandent depuis plusieurs années que les activités des syndics soient encadrées par un code de déontologie. Les syndics sont les seules personnes du système disciplinaire à n'avoir ni patron, ni code de déontologie. « Ces lacunes de notre système disciplinaire entrainent un bon nombre d'abus et génèrent injustice et souffrance chez les personnes qui en sont victimes. » de décrier M. Roy. Et il ajoute : « C'est une réalité que semble ignorer le public, les ordres professionnels et l'Office des professions puisque le processus se déroule derrière des portes closes. De nombreuses plaintes au sein de diverses professions nous confirment ces situations déplorables et qui entachent le processus disciplinaire ».

Après le Protecteur du citoyen, les partis d'opposition et plusieurs associations professionnelles, la ministre de la Justice s'ajoute à la liste de ceux qui militent en faveur d'un encadrement déontologique des syndics. « Nous espérons que cet ajout fera bouger les choses correctement et rapidement. » de conclure M. Roy. Il y va de la nécessité d'une justice disciplinaire équitable pour toutes les parties, pour le public comme pour les professionnels.

