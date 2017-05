Avis aux médias - Cérémonie de remise des Prix du Gouverneur général pour l'innovation







OTTAWA, le 18 mai 2017 /CNW/ - Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, présidera la 2e cérémonie annuelle de remise des Prix du Gouverneur général pour l'innovation le mardi 23 mai 2017, à 18 h, à Rideau Hall.

Ces prix seront remis aux six gagnants suivants afin de reconnaître leur travail exceptionnel et transformateur qui contribue à façonner notre avenir et à améliorer notre qualité de vie. Vous trouverez ci-joint les citations des gagnants.

David Brown - Island View (Nouveau-Brunswick)

(Nouveau-Brunswick) Marie-Odile Junker - Ottawa ( Ontario )

( ) Patricia Lingley-Pottie et Patrick McGrath - Halifax (Nouvelle-Écosse)

(Nouvelle-Écosse) Bonnie Mallard - Guelph ( Ontario )

( ) Audra Renyi - Montréal (Québec)

Montréal (Québec) Paul Santerre - Toronto ( Ontario )

L'évènement sera diffusé en continu sur Facebook Live à compter de 18 h (HAE) à Facebook.com/GGInnovation.

Pour en savoir davantage à propos des prix, visitez https://innovation.gg.ca.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'évènement sont priés d'en aviser le Bureau de presse de Rideau Hall au préalable et de se présenter à l'entrée Princesse Anne avant 17 h 45 le jour de la cérémonie.

CITATIONS DES RÉCIPIENDAIRES

David Brown

Island View (Nouveau-Brunswick)

David Brown a fondé MyCodev Group afin de remédier aux problèmes d'approvisionnement en chitosane, un ingrédient pharmaceutique précieux et essentiel à la fabrication d'une gamme étendue de médicaments et d'instruments médicaux. La technologie innovatrice de M. Brown permet d'obtenir le chitosane par fermentation fongique, un procédé qui nécessite peu d'énergie et de produits chimiques. Lancé il y a à peine quatre ans, Mycodev Group vend son chitosane à d'importantes entreprises de produits pharmaceutiques et d'appareils médicaux dans le monde entier.

Candidature proposée par Futurpreneur Canada

Marie-Odile Junker

Ottawa (Ontario)

Marie-Odile Junker a innové dans le domaine des langues autochtones menacées de disparition au Canada. Elle a exploré comment les technologies de l'information et de la communication pouvaient aider à la préservation de ces langues. Elle a réussi à rallier de nombreuses communautés de locuteurs en adoptant l'approche Action-Recherche Participative, qui a conduit à la création de plusieurs sites Web collaboratifs, dont l'Atlas linguistique des langues algonquiennes et ses dictionnaires en ligne.

Candidature proposée par la Fédération des sciences humaines

Patricia Lingley-Pottie et Patrick McGrath

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Patricia Lingley-Pottie et Patrick McGrath ont créé le Strongest Families Institute, un organisme sans but lucratif qui dispense des programmes fondés sur des données probantes à des enfants, des jeunes et des familles par l'entremise d'un système unique de prestation à distance. Des conseillers formés utilisent des logiciels privés pour entrer en contact avec les utilisateurs, par téléphone ou Internet, donnant ainsi plus de souplesse aux familles qui ont besoin de services. Les programmes répondent à des enjeux de santé mentale et autres questions connexes qui affectent la santé et le bien-être.

Candidature proposée par la Fondation des Prix Ernest C. Manning

Bonnie Mallard

Guelph (Ontario)

Bonnie Mallard a créé la technologie de haute réponse immunitaire (HRI), qui gère la santé du bétail grâce à l'identification génétique. Cette approche durable et efficace a été conçue pour offrir aux consommateurs les produits sains et sans OGM qu'ils exigent, tout en assurant la rentabilité et en répondant à la demande alimentaire mondiale.

Candidature proposée par Universités Canada





Audra Renyi

Montréal (Québec)

Audra Renyi est la cofondatrice de la fondation World Wide Hearing (WWH), qui utilise des technologies abordables, des incitatifs commerciaux et une formation rapide pour aider les personnes démunies qui ont des problèmes auditifs. Mme Renyi est aussi la fondatrice et première dirigeante d'Accès auditif mondial, une entreprise sociale qui cherche à réduire le prix des appareils auditifs de 75 pour cent. Accès auditif mondial utilise des modèles de distribution novateurs pour procurer des appareils auditifs et des services connexes à ceux qui en ont le plus besoin.

Candidature proposée par Grands Défis Canada

Paul Santerre

Toronto (Ontario)

Paul Santerre a inventé la technologie Endexo, un composé unique de macromolécules modificatrices de surface ajouté durant le processus de fabrication d'instruments médicaux. Le revêtement spécial des instruments aide à réduire la formation de caillots chez les patients, diminuant le risque de réactions indésirables et les complications potentiellement mortelles. Utilisé dans des produits commercialisés au Canada, aux États-Unis et en Europe, Endexo contribue à améliorer l'efficacité du traitement pour des milliers de patients.

Candidature proposée par la Fondation des Prix Ernest C. Manning

