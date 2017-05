RBC et Live Nation Canada annoncent un partenariat qui rehaussera les expériences musicales des Canadiens







TORONTO, le 18 mai 2017 /CNW/ - Des concerts intimes aux stades bien remplis en passant par les festivals, la musique nous rassemble. Même si nos listes de lecture ou nos concerts préférés sont différents, la passion pour les expériences musicales exceptionnelles unit les Canadiens. Aujourd'hui, RBC s'est associée à Live Nation Canada, le plus important promoteur de spectacles au pays, pour rehausser les expériences et surprendre les amateurs de musique d'un océan à l'autre.

« La musique est un langage universel qui rassemble les gens, peu importe leur âge et leurs intérêts, indique Mary DePaoli, vice-présidente directrice et chef du marketing, RBC. Nous sommes fiers de collaborer avec Live Nation pour miser sur ce pouvoir rassembleur et rehausser les concerts en créant une expérience unique avant, pendant et après la prestation des artistes. »

Alors que la saison des festivals et des concerts prend son envol, ce partenariat de plusieurs années permettra d'apporter des améliorations à d'importants sites de concert et festivals partout au Canada, à commencer par RBC Echo Beach, à Toronto. Les amateurs de musique auront accès à plusieurs avantages, par exemple :

des articles comme des serviettes de plage, des t-shirts, des lunettes de soleil et des postes de recharge pour les appareils électroniques ;

du contenu spécialement sélectionné, qui donne un aperçu en coulisse des artistes ;

des concours permettant de remporter des prix et expériences VIP ;

des comptoirs de conciergerie aux festivals, où les festivaliers peuvent obtenir de l'information afin de ne jamais rater un spectacle.

Offrant chaque année plus de 1 500 concerts de vos artistes favoris chaque année, RBC et Live Nation Canada seront là où se trouvent les amateurs de musique. Partout au pays, les clients de RBC fréquentant les stades, les petites salles et les sites de festival auront un accès privilégié à des billets, à des offres spéciales et à d'autres expériences uniques.

« Nous sommes ravis de nous associer à une marque canadienne aussi emblématique que RBC, déclare John May, président, Partenariats avec les entreprises et médias, Live Nation Canada. La musique sur scène est une expérience incomparable, et nous sommes heureux de collaborer avec RBC pour permettre à un plus grand nombre de Canadiens d'en profiter. »

