Automat annonce un partenariat avec la Banque Nationale en marketing conversationnel et en intelligence artificielle







MONTREAL, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - Automat a fait l'annonce aujourd'hui d'une entente stratégique avec la Banque Nationale visant à tirer partie du marketing conversationnel et de l'intelligence artificielle (I.A.). Ce partenariat permettra à la Banque de dialoguer de manière personnalisée avec ses clients actuels et potentiels, et représente une avancée de plus dans son virage numérique.

Utilisant au départ Facebook Messenger, les capacités conversationnelles auront d'abord pour objectif d'aider les clients à déterminer les situations où il pourrait s'avérer bénéfique de rencontrer un conseiller en personne dans une succursale. Ce premier « chatbot » de marketing conversationnel sera lancé dans les prochains mois.

Le marketing conversationnel est à l'intersection de deux tendances macro: la montée de la messagerie et le développement de l'intelligence artificielle. La majeure partie de l'utilisation des appareils mobiles est désormais effectuée sur les applications de messagerie populaires comme Facebook Messenger, ce qui explique l'intérêt des entreprises à rejoindre leur clientèle sur ces canaux. Simultanément, les avancées de l'intelligence artificielle permettent maintenant aux entreprises de converser de manière personnalisée avec leurs clients, et ce, à une très grande échelle. Ces conversations offrent aussi la possibilité d'établir de bonnes relations avec la clientèle, d'accroître la fidélité et, ultimement, de livrer une excellente expérience client.

« Nous avons la chance d'avoir une communauté d'I.A. en pleine effervescence, ici-même à Montréal, au sein de laquelle Automat fait figure de pionnier, a dit le premier vice-président Canaux numériques à la Banque Nationale, Lionel Pimpin. Nous croyons fermement, qu'avec le temps, le marketing conversationnel et l'I.A. auront un impact positif sur l'expérience client et nous avons choisi de travailler avec Automat car ce sont les chefs de file dans ce domaine émergent. »

« Chez Automat, nous recherchons des partenaires innovants qui bougent vite et qui ont à coeur l'expérience client, a affirmé le PDG d'Automat, Andy Mauro. La Banque Nationale est exactement cela, et leur implication dans une transformation numérique guidée par la clientèle est tout à fait admirable. En initiant des conversations guidées par l'I.A., la Banque offre à sa clientèle une expérience novatrice, engageante et se dote d'un avantage concurrentiel à long terme. »

Avec cette entente, la Banque Nationale supporte aussi le développement de la capacité de la plateforme Automat à comprendre le français, avec les particularités propres au Québec, permettant ainsi à ses clients d'avoir une expérience de conversation satisfaisante dans la langue de leur choix.

