Un fleuron de l'industrie locale célèbre ses 70 ans : Le goût et la fraîcheur du lait Lactantia, reconnus par les Québécois!

MONTRÉAL, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - Lactantia est fière de souligner 70 ans d'innovation et de travail afin de nourrir le Québec avec des produits laitiers d'ici. En effet, elle prend fièrement place sur les tables des Québécois depuis sept décennies et il n'est donc pas étonnant de constater que 73 % d'entre eux ont une propension positive à la recommander n'importe quand à un parent, un collègue ou un ami, selon un sondage effectué du 10 au 12 mai 2017, auprès de 1001 Québécois, par la firme Youri Rivest Recherche et Stratégie. Ce pourcentage s'élève à 92 % lorsque les consommateurs réguliers de lait Lactantia sont interrogés. Selon ce même sondage, Lactantia fait ainsi partie des 10 marques les plus recommandées par les Québécois.

Les consommateurs réguliers de lait Lactantia trouvent qu'il se distingue par son goût (63 %), sa fraîcheur (37 %) et sa pureté (20 %). Par ailleurs, lorsqu'on évoque la marque Lactantia, ils reconnaissent des produits de qualité et savoureux (58 %) et le fait qu'il s'agit d'une entreprise fièrement québécoise (34 %). Marco De Palma, directeur général lait de consommation pour le Canada, s'en réjouit : « Lactantia et les Québécois, c'est une histoire de coeur depuis 1947. Nous sommes plus de 800 employés passionnés, ancrés dans nos communautés et fiers de notre savoir-faire dans l'élaboration de produits laitiers Lactantia P?rFiltre. À travers notre évolution et notre quête d'innovation, nous poursuivons toujours notre mission : celle de concevoir des produits laitiers au goût exceptionnel qui vous font sentir bien. Rien de plus, rien de moins. »

Lactantia en 6 points :

Née en 1947 à Victoriaville grâce à Lionel Beaudet , un producteur laitier avant-gardiste;

grâce à , un producteur laitier avant-gardiste; À l'époque, une situation géographique optimale, à côté des meilleurs éleveurs de troupeaux Holstein et Ayrshire de l'est du pays et au centre des plus grandes villes du Québec soit Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke ;

et Ayrshire de l'est du pays et au centre des plus grandes villes du Québec soit Montréal, Québec, Trois-Rivières et ; Acquise par Parmalat Canada en 1997;

Une gamme de produits diversifiée : laits, beurres, crèmes, fromages à la crème, margarines, tartinades et laits frappés;

Lactantia P?rFiltre au premier rang des laits filtrés au Québec et au Canada

Parmalat au Québec : 3 usines situées à Victoriaville (fromages), Laverlochère (poudre de lait) et Montréal (où le lait Lactantia est embouteillé) employant plus de 800 personnes.

Une image modernisée pour l'occasion

92 % des Québécois interrogés connaissent bien Lactantia et 78 % ont indiqué bien reconnaître le logo et l'univers graphique de la marque, qui accompagne leurs repas depuis leur plus tendre enfance. Ainsi, afin de souligner son 70ème anniversaire, l'entreprise a décidé de mettre son image au goût du jour. Une modernisation tout en subtilité qui conserve l'essence de Lactantia, établie comme une référence. Celle-ci est visible sur les emballages de lait depuis mai et prendra place sur l'ensemble des produits de la gamme au cours des prochains mois.

À propos de Parmalat Canada

Forte d'un héritage de marques qui remonte à plus de 120 ans, Parmalat Canada commercialise une grande variété de produits alimentaires de qualité qui aide la population à mener une vie équilibrée. Parmalat Canada transforme du lait et des produits laitiers, des jus de fruits, des yogourts, des fromages et des tartinades. L'attachement de nos employés pour la qualité et l'innovation a permis à Parmalat Canada de devenir l'une des entreprises alimentaires les plus importantes et les plus dynamiques du pays, donnant du travail à plus de 2 900 personnes dans 16 sites de production réparties sur tout le territoire canadien. Parmalat SpA, notre société mère, est cotée à la Bourse italienne, à Milan, sous le symbole PLT. http://www.parmalat.ca/

