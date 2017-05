Lumenpulse illumine des monuments emblématiques de Montréal pour son 375e anniversaire







Les luminaires de Lumenpulse ont été choisis pour éclairer de nombreux bâtiments phares de Montréal dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire et du 150e anniversaire de la Confédération. Le pont Jacques-Cartier, un emblème architectural du paysage montréalais, a dévoilé son tout nouveau concept lumineux nommé CONNEXIONS VIVANTES le 17 mai 2017. La nouvelle mise en lumière évoluera au fil des saisons grâce à une programmation intelligente, afin de créer un symbole rassembleur et dynamique au coeur du paysage montréalais.

« Nous sommes fiers d'avoir contribué à l'illumination de ces emblèmes qui confèrent de l'élégance à la silhouette de la ville », dit François-Xavier Souvay, Président du conseil, président et chef de la direction du Groupe Lumenpulse. « En tant que fiers Montréalais, nous avons ressenti une grande responsabilité à fournir une solution d'éclairage optimale et pertinente, qui viendrait révéler toute la splendeur de la ville et apporter un rayon de lumière dans le ciel montréalais pour plus d'une décennie. »

La mise en lumière du nouveau pont Jacques-Cartier a été réalisée par un collectif dirigé par Moment Factory et comprenant six autres studios multimédias et d'éclairage de Montréal : Ambiances Design Productions, ATOMIC3, Éclairage Public/Ombrages, Lucion Média, Réalisations et UDO Design.

Le collectif a utilisé environ 95 luminaires de haute-performance Lumenfacade pour éclairer les piliers du pont, et approximativement 480 appareils durables Lumenbeam XLarge à haut rendement, soigneusement dissimulés à même la structure et baignant celle-ci d'une projection uniforme de couleur.

Le projet fait partie d'une série de nouveaux concepts d'éclairage célébrant de nombreux sites de la ville comme la Biosphère de l'île Sainte-Hélène. Crée par la firme 4U2C, sous la supervision artistique du concepteur lumière Yves Aucoin, le plus récent design améliore le système d'éclairage existant et souligne les qualités architecturales de la structure. L'apparence de la sphère est donc en perpétuel changement, puisque des schémas variés de couleur et d'intensité apparaissent sur la structure métallique.

Le pont Jacques-Cartier joint la constellation d'icônes montréalaises comme la Place Ville-Marie, la croix du Mont Royal, la Biosphère et le mât du Stade olympique, qui brille de tous ses éclats, offrant un nouveau soufflé au ciel nocturne de Montréal.

À propos du Groupe Lumenpulse

Fondée en 2006, le Groupe Lumenpulse conçoit, développe, fabrique et vend une large gamme de solutions d'éclairage DEL durables et à haut rendement de catégorie de spécifications pour des environnements commerciaux, institutionnels et urbains. Le Groupe Lumenpulse est un chef de file parmi les sociétés fournissant uniquement des solutions d'éclairage DEL de catégorie de spécifications et a remporté plusieurs prix et reconnaissances, y compris de nombreux prix Product Innovation Awards (PIA), trois prix Next Generation Luminaires Design, quatre prix Red Dot Product Design, un prix Lightfair Innovation et un prix IF Design. Le Groupe Lumenpulse compte maintenant 670 employés à l'échelle mondiale et elle possède un siège social à Montréal, au Canada, et des bureaux à Vancouver, à Québec, à Boston, à Paris, à Florence, à Londres et à Manchester. Lumenpulse Inc., société mère du Groupe Lumenpulse, est inscrite à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole LMP. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web, à l'adresse www.lumenpulsegroup.com/fr.

