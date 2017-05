La société italienne MIOS Elettronica choisit de s'établir à Longueuil







BOUCHERVILLE, QC, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - En marge du 62e congrès de l'Union internationale des transports publics (UITP), la société mère italienne MIOS Elettronica, spécialisée dans les solutions et dispositifs électroniques pour l'automatisation des trains, s'implante officiellement à Longueuil pour desservir le marché ferroviaire nord-américain. L'arrivée de cette entreprise crée 25 emplois et représente des investissements de 2,5 millions de dollars, sur un horizon de trois ans.

Un emplacement stratégique

Établie chez Varitron, MIOS Canada fera la conception de consignateurs d'événements, dispositifs surveillant et enregistrant les données de fonctionnement des locomotives : « Il existe ici, à proximité de l'aéroport de Saint-Hubert, une forte infrastructure industrielle dans le secteur des transports et un réseau coordonné d'organisations locales, régionales et fédérales. Nous avons trouvé à Longueuil les bonnes conditions pour assurer la croissance de MIOS, d'autant plus que nous sommes bien localisés pour servir le marché américain », lance naturellement M. Massimo Passarella, vice-président de MIOS Canada. Rappelons que l'organisation a conclu un protocole d'entente avec Varitron et EMM Groupe en septembre dernier afin de développer le marché nord-américain des systèmes embarqués dans le secteur des transports. MIOS Canada a pour visée de devenir un acteur clé de ce marché évalué à 500 millions de dollars par an.

« De plus en plus d'entreprises de renommée mondiale choisissent Longueuil pour s'établir. L'ajout de MIOS Elettronica à notre tissu industriel contribue à consolider ce positionnement et à assurer un développement économique fort, croissant et vivant », explique Mme Caroline St-Hilaire, mairesse de Longueuil.

Une croissance soutenue

Entièrement conformes à toutes les normes pertinentes adoptées récemment en Amérique du Nord, les solutions de MIOS Canada deviennent une nouvelle option intéressante pour les acteurs du marché ferroviaire : « Avec une demande croissante des technologies que produit notamment l'entreprise, MIOS Canada est très bien positionnée pour garantir sa croissance dans les prochaines années. Nous sommes fiers d'avoir su convaincre MIOS Canada de s'établir dans notre agglomération qui compte 350 entreprises du secteur des transports, générant 22 000 emplois », explique Mme Julie Ethier, directrice générale de DEL. Précisons que DEL a offert, en octobre dernier, une contribution financière non remboursable de 50 000 $ à Varitron afin de déployer un centre d'excellence en électronique et systèmes embarqués en collaboration notamment avec MIOS Canada.

À propos de DEL

Développement économique de l'agglomération de Longueuil (DEL) est un organisme sans but lucratif offrant ses services à l'ensemble des villes de l'agglomération de Longueuil. Il a pour mission de propulser les entreprises de l'agglomération de Longueuil vers le succès, en leur offrant un accompagnement d'affaires spécialisé, et favoriser l'attraction d'investissement pour ainsi générer des impacts économiques et sociaux significatifs sur le territoire. Pour plus d'information : www.delagglo.ca/fr/

À propos de MIOS Elettronica

MIOS Elettronica propose une gamme complète de solutions et de dispositifs électroniques pour l'automatisation des trains et les applications de communication à bord des trains. Tous ses produits sont basés sur une architecture modulaire et structurée qui assure une fiabilité de première classe, une grande flexibilité, une configuration simplifiée et une maintenance associée à des coûts compétitifs. Tous ses produits sont homologués conformément aux normes européennes et américaines. www.mioselettronica.it



SOURCE Del

Communiqué envoyé le 18 mai 2017 à 08:30 et diffusé par :