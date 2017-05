Quatre Canadiens figurent parmi les 100 jeunes leaders choisis des quatre coins du monde pour tenter de résoudre les enjeux liés à la sécurité alimentaire mondiale







Sommet mondial des jeunes en agriculture : le choix des participants est fait

Le Sommet mondial des jeunes en agriculture se tiendra du 9 au 13 octobre 2017 à Bruxelles , en Belgique.

Les participants ont été choisis parmi quelque 1 200 candidatures reçues.

CALGARY, le 18 mai 2017 /CNW/ - Bayer, de concert avec ses partenaires Groene Kring (GK) et la Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA), a le plaisir d'annoncer que 100 jeunes esprits brillants ont été choisis pour prendre part au troisième Sommet mondial des jeunes en agriculture qui se tiendra du 9 au 13 octobre 2017 à Bruxelles, en Belgique. Cette année, sous le thème « Nourrir une planète affamée », le Sommet abordera les objectifs de développement durable de l'ONU : éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire et promouvoir l'agriculture durable.

Quatre des 100 participants choisis représenteront le Canada lors du Sommet. Ces quatre Canadiens sont:

Cassandra Hayward, Halifax (Nouvelle-Écosse);

Brandon Hebor, Toronto (Ontario);

Cameron Olson, Rocky View (Alberta);

Alexis Wagner, St. John's (Terre-Neuve).

Les participants choisis, originaires de 49 pays différents et âgés de 18 à 25 ans, ont en commun une passion pour l'agriculture et la vision d'un monde sans faim. Au cours du Sommet, ils échangeront sur leurs diverses expériences et collaboreront dans le but de trouver des solutions novatrices, durables et concrètes aux enjeux liés à la sécurité alimentaire mondiale. Pendant cinq jours, les participants réaliseront des projets collectifs, visiteront des entreprises et pourront parfaire leurs connaissances auprès des experts conférenciers invités. La mission de ces jeunes est d'élaborer de nouvelles idées tangibles, qui stimuleront le progrès agricole partout dans le monde, et qu'ils pourront concrétiser dans leur milieu.

« L'industrie agricole peut grandement contribuer à l'atteinte de certains des objectifs de développement durable de l'ONU, mais la participation active de la prochaine génération est nécessaire. Le Sommet mondial des jeunes en agriculture offre aux jeunes leaders une tribune leur permettant de lancer leurs idées, de mettre en commun leurs pratiques exemplaires et d'analyser la contribution de l'agriculture moderne à l'alimentation d'une planète affamée », explique Liam Condon, membre du Conseil d'administration de Bayer AG et chef de la division Crop Science.

Concours de composition pour choisir les participants

Les participants devaient soumettre une composition de 1 500 mots portant sur l'insécurité alimentaire. Au total, près de 1 200 compositions en provenance de 95 pays ont été reçues et évaluées par un jury composé d'experts de l'industrie.

« Les candidats consacrent beaucoup d'efforts à leur composition. Nous les avons évalués suivant leur opinion sur la sécurité alimentaire durable et l'agriculture. Lire ces compositions a été une expérience enrichissante. Ces textes serviront de fondement aux discussions qui auront lieu lors du Sommet mondial des jeunes en agriculture en octobre », déclare Giel Boey, président national de Groene Kring.

Les jeunes peuvent contribuer à résoudre les problèmes liés à la sécurité alimentaire mondiale

Cette année, les compositions des candidats retenus étaient axées sur les 17 objectifs de développement durable de l'ONU et sur le rôle que les jeunes peuvent jouer pour aider à nourrir une population mondiale croissante. Les idées avancées portaient entre autres sur l'amélioration de l'éducation et sur la sensibilisation aux pratiques exemplaires, le renforcement de l'égalité des sexes dans le secteur, la modification des habitudes de consommation et l'atténuation de la répercussion du changement climatique sur le rendement de culture.

« En tant qu'organisme pour les jeunes agriculteurs belges, nous sommes heureux d'accueillir les jeunes leaders, de leur présenter les enjeux agricoles locaux et de connaître leurs perspectives tant mondiales que locales. Ce sera un vrai plaisir d'échanger et de réfléchir avec autant d'esprits passionnés », mentionne Guillaume Van Binst, secrétaire général de la Fédération des Jeunes Agriculteurs.

Les participants sont originaires des 49 pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Bangladesh, Belgique, Bolivie, Botswana, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Danemark, Équateur, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Guatemala, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Kenya, Lituanie, Malaisie, Népal, Nouvelle-Zélande, Nigéria, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Royaume-Uni, Russie, Salvador, Sri Lanka, Suède, Tanzanie, Thaïlande, Turquie, Ouganda, Ukraine, Vietnam et Zimbabwe.

Consultez le site www.youthagsummit.com pour connaître les participants et en apprendre davantage sur le Sommet. Suivez l'actualité sur Twitter @YouthAgSummit ou la page https://www.facebook.com/YouthAgSummit/

À propos du Sommet mondial des jeunes en agriculture

Le Sommet mondial des jeunes en agriculture est une conférence jeunesse internationale semestrielle conçue pour inspirer et rassembler la prochaine génération de jeunes dirigeants en agriculture ou dans un domaine connexe. En 2017, 100 jeunes leaders âgés de 18 à 25 ans se réuniront à Bruxelles, en Belgique, pour créer un dialogue ouvert sur l'une des questions les plus complexes au monde : comment nourrir une planète affamée? Les réunions précédentes du Sommet ont eu lieu au Canada et en Australie. Cette année, le Sommet se déroulera pour la première fois dans une ville européenne. Le Sommet mondial des jeunes en agriculture s'inscrit dans le programme de formation en agriculture de Bayer qui vise à sensibiliser la planète entière à l'agriculture et à l'approvisionnement en denrées alimentaires. Pour en savoir davantage sur le Sommet, consultez le site Web www.ag-education.bayer.com, la page https://www.facebook.com/BayerAgEdu/ ou le fil Twitter @BayerAgEdu (tous en anglais seulement).

À propos de Groene Kring

Groene Kring (GK) est une association pour les jeunes agriculteurs de Flandre en Belgique qui compte environ 3 500 membres. GK réunit les jeunes agricultures grâce à des activités tenues régulièrement, organise de la formation en entrepreneuriat et défend les intérêts de ses membres à l'échelle régionale, nationale et internationale. Pour obtenir davantage de renseignements, consultez le site www.groenekring.be

À propos de la Fédération des Jeunes Agriculteurs

La Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) regroupe les jeunes agriculteurs qui vivent en Wallonie en Belgique, et qui y travaillent. Elle représente le point de vue de 2 800 membres et défend leurs intérêts à l'échelle régionale, nationale et européenne. Reconnue à titre d'organisme officiel de formation au sein du secteur agricole, elle organise également des cours. Pour obtenir davantage de renseignements, consultez le site www.fja.be

