Callidus Capital Corporation déclare un dividende mensuel

TORONTO, le 18 mai 2017 /CNW/ - Callidus Capital Corporation (la « société » ou « Callidus ») a le plaisir d'annoncer qu'elle versera un dividende déterminé mensuel de 0,10 $ par action ordinaire de la société aux porteurs d'actions ordinaires inscrits à la date de clôture des registres le 31 mai 2017, conformément à sa politique en matière de dividendes dévoilée précédemment. Le dividende sera versé au plus tard le 20 juin 2017.

La politique de la société en matière de dividendes ainsi que les initiatives liées aux marchés des capitaux, dont la récente offre publique de rachat importante, de même que les propositions actuelles et complétées d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, sont autant de mesures entreprises par Callidus pour que le cours de l'action reflète mieux la valeur sous-jacente de ses actions. Catalyst Capital Group Inc., l'actionnaire de contrôle de la société, a incité cette dernière à prendre des mesures à cet égard. Par ailleurs, comme annoncé précédemment, la société a entrepris un processus de demande de propositions de privatisation et a retenu les services de Goldman Sachs à titre de conseiller financier dans le cadre de ce processus.

La société offre aussi un régime de réinvestissement de dividendes (le « régime »), auquel sont admissibles les porteurs d'actions ordinaires, qui procure un moyen pratique de souscrire des actions ordinaires supplémentaires au moyen du réinvestissement des dividendes en espèces sans avoir à payer une commission, des frais de service ou des droits de courtage.

Les actions ordinaires souscrites en vertu du régime seront automatiquement prises en compte dans le régime. Les actionnaires qui détiennent leurs actions ordinaires par l'intermédiaire d'un courtier, d'une institution financière ou d'un autre prête-nom doivent demander le réinvestissement des dividendes auprès de cette entité.

Les principaux actionnaires de la société, Catalyst Capital Group Inc. et Braslyn Ltd., continuent d'exercer leur droit de participer au régime. Par conséquent, l'excédent de 80 % du montant du dividende mensuel (ou près de 4,1 millions de dollars du total de 5,1 millions du dividende mensuel) sera distribué en actions.

Le texte intégral du régime est disponible sur le site Web de la société au http://www.calliduscapital.ca.

Aux fins des règles améliorées sur le crédit d'impôt pour dividendes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute législation fiscale provinciale et territoriale correspondante, tous les dividendes versés par Callidus sur ses actions ordinaires au cours de l'année civile sont désignés comme « dividendes déterminés ».

Constituée en 2003, Callidus Capital Corporation est une société canadienne qui se spécialise dans l'octroi de solutions de financement novatrices et créatives aux entreprises qui sont incapables d'obtenir du financement adéquat auprès d'institutions de prêts conventionnelles. Contrairement à ces dernières, qui exigent une longue liste de clauses financières restrictives et fondent leurs décisions de crédit sur les flux de trésorerie et les projections, Callidus propose des facilités de crédit comportant peu de clauses financières restrictives, voire aucune, et tient compte de la valeur des actifs et de l'entreprise d'un emprunteur, ainsi que de ses besoins en matière d'emprunt. Callidus utilise un système exclusif pour surveiller les garanties et contrôler les entrées et les sorties de trésorerie de chaque emprunteur, ce qui lui permet de gérer les risques de perte de manière très efficace. De plus amples renseignements se trouvent sur notre site Web à l'adresse www.calliduscapital.ca.

