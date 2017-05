L'ISA s'associe au CNAO pour « lutter ensemble contre l'obésité »







- L'ISA soutient la Journée Européenne de l'Obésité 2017 en collaboration avec le CNAO

L'obésité est une maladie complexe et multifactorielle. Ce n'est qu'en unissant leurs forces que les différents acteurs seront à même de « lutter ensemble contre l'obésité ». Toujours engagée à promouvoir les projets de lutte contre l'épidémie d'obésité, l'Association Internationale pour les Edulcorants (ISA - International Sweeteners Association) s'associe au Collectif National des Associations d'Obèses français (CNAO) pour accompagner la Journée Européenne de l'Obésité qui aura lieu le 20 mai prochain. Elle a créé à cet effet deux animations vidéo destinées à sensibiliser sur cette nouvelle problématique de santé publique.

L'obésité continue à progresser en raison d'une consommation élevée de calories, associée à un mode de vie sédentaire, qui entraîne ce que nous appelons un déséquilibre énergétique. Pour lutter contre l'obésité, la meilleure façon de progresser consiste à adopter certaines mesures simples permettant d'atteindre un poids corporel plus sain. La prévention demeure le traitement le plus efficace. L'approche fondamentale pour éviter la prise de poids consiste à adopter un régime alimentaire sain et équilibré et à rester physiquement actif tout au long de la journée.

Pour de plus amples informations sur l'adoption d'une alimentation et d'un mode de vie sains, consultez la première animation de l'ISA créée à l'occasion de la Journée Européenne de l'Obésité.

Pour en savoir plus sur la nécessité d'adopter une alimentation et un mode de vie sains, tout en continuant à profiter du plaisir de manger, consultez la deuxième animation de l'ISA créée à l'occasion de la Journée Européenne de l'Obésité.

Édulcorants basses calories : quel rôle dans la prévention et la gestion de l'obésité ?

Des choix informés, notamment le remplacement des aliments et boissons sucrés par des équivalents contenant des édulcorants basses calories, peuvent contribuer à réduire la consommation globale de sucre et de calories tout en conservant le goût sucré recherché dans l'alimentation. Ils permettent ainsi aux consommateurs souhaitant gérer leur poids ou perdre du poids de continuer à manger et à boire certains de leurs produits préférés au goût sucré.

Un ensemble de preuves confirment que lorsqu'ils sont utilisés en remplacement du sucre dans le cadre d'une alimentation équilibrée à faible teneur énergétique, les édulcorants basses calories peuvent également constituer une stratégie alimentaire efficace pour les personnes souhaitant perdre du poids ou conserver un poids corporel sain.

Les toutes dernières études concernant les effets des édulcorants basses calories sur l'apport énergétique, le comportement alimentaire et la gestion du poids, ainsi que les facteurs psychologiques qui influencent leur utilisation seront abordés par des spécialistes mondiaux réputés lors du Symposium de l'ISA, dans le cadre du 24[e] Congrès Européen sur l'Obésité organisé à Porto, au Portugal, du 17 au 20 mai 2017 par l'Association Européenne pour l'Etude de l'Obésité (EASO). Pour de plus amples informations sur le symposium de l'ISA et pour visionner des extraits des présentations des intervenants, veuillez consulter le site Internet de l'ISA ici.

