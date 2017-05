Great-West Lifeco clôture une offre d'actions privilégiées







TSX : GWO

WINNIPEG, le 18 mai 2017 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd'hui la clôture d'une offre visant 8?000?000 d'actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 5,15 %, série T, par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes dirigé conjointement par BMO Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC, la Banque Scotia et Valeurs Mobilières TD Inc. pour un produit brut de 200 M$. Les actions de série T seront inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole «?GWO.PR.T?».

Great-West Lifeco Inc.(TSX : GWO) est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers ayant des participations dans l'assurance-vie, l'assurance-maladie, les services de retraite et de placement, la gestion d'actifs et la réassurance. Lifeco exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie par l'intermédiaire de la Great-West, de la London Life, de la Canada-Vie, de Irish Life, de Great-West Financial et de Putnam Investments. Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé d'environ 1,3 billion de dollars au 31 mars 2017, et elles sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. Les actions de Great-West Lifeco se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.greatwestlifeco.com.

