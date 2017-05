Les municipalités québécoises augmentent leurs dépenses en culture en 2015







QUÉBEC, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les dépenses en culture des municipalités réalisées en 2015 se chiffrent à 909 M$, en hausse de 5,4 % par rapport à 2014, et représentent 4,8 % des dépenses totales de fonctionnement des municipalités. L'augmentation observée est en partie attribuable à une hausse de 6,8 % des dépenses effectuées en services rendus directement à la population, lesquelles s'élèvent à 694 M$ en 2015. C'est ce que révèlent les plus récents résultats de l'enquête annuelle réalisée auprès des municipalités par l'Observatoire de la culture et des communications du Québec de l'Institut de la statistique du Québec.

Dépenses selon le domaine et la source de financement

Trois domaines culturels reçoivent une part importante des dépenses en services rendus directement à la population : bibliothèques (44 %), arts et lettres (19 %) et patrimoine, art public et design (15 %). On estime que 81 % des dépenses effectuées en 2015 en services rendus sont payées par les impôts fonciers. Les postes de dépenses les plus élevés sont ceux des salaires et des avantages sociaux (43 %), des subventions octroyées (17 %) et de l'achat de biens et services (15 %).

Dépenses par habitant

Les dépenses consacrées à la culture par l'ensemble des municipalités équivalent à une contribution de 110,95 $ par habitant, soit environ 5 % de plus que l'exercice précédent. Cette augmentation des dépenses par habitant par rapport à 2014 est particulièrement remarquable dans les groupes de municipalités de 100 000 à 199 999 habitants (+ 10 %), de moins de 5 000 habitants (+ 9 %) et de 25 000 à 99 999 habitants (+ 7 %).

Ces résultats proviennent de la publication Optique culture no 55, que l'on peut consulter sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec.

