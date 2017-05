Coup de coeur - Nouvelle exposition de Solange Vaillancourt à la Maison Gomin







QUÉBEC, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est avec un grand plaisir que Maison Gomin accueille dans son couloir culturel et dans certaines salles une nouvelle exposition. « Coup de coeur » de l'artiste Solange Vaillancourt, native de Hearst, Ontario. Cette dernière expose pour la première fois à Québec. L'exposition se tiendra du 17 mai au 20 septembre 2017. Nous aurons l'honneur de vous présenter des aquarelles de sa série Coup de coeur ainsi que de Tulipa Tulipe qui fut présentée notamment à Ottawa dans le cadre du Festival des tulipes.

Mme Vaillancourt a une formation en design intérieur ainsi qu'en dessin et peinture qu'elle a suivi à Montréal de 1964 à 1967. Dès son retour, en 1968, elle offre des cours de dessin dans les écoles primaires de la région. En 1970, elle devient le premier professeur d'art visuel au secondaire. Puis en 1973, elle se consacre à sa famille et à son métier de designer. En 1978, elle s'initie au vitrail, par la suite la pastelle sèche et l'acrylique, ainsi que les crayons aquarelles. Elle a été propriétaire d'une boutique de design intérieur puis par la suite, une boutique d'encadrements qu'elle opère toujours à ce jour. Elle a reçu du conseil des arts, une subvention pour sa série Tulipa Tulipe. De ce projet sont nés, des toiles, des vitraux, des moulages, peinture sur tissu peint sur des meubles, des mosaïques et tout cela sous le thème de la tulipe. Puis, elle réalise un rêve en ouvrant sa galerie-atelier d'art en décembre 2016. Elle expose depuis 1969, que ce soit en groupe ou en solo un peu partout en Ontario. Elle a obtenu quelques bourses de 2003 à 2012 du conseil des arts de l'Ontario. Elle est membre depuis 2003 de BRAVO, CARFAC et de CARCC. Nous pouvons dire que cette artiste a une longue feuille de route à son actif et continue d'avoir des projets après une quarantaine d'années dans le métier. C'est une exposition à découvrir!

Maison Gomin services commémoratifs, est fière d'offrir aux artistes, une vitrine pour exposer leurs oeuvres.

L'entrée est absolument gratuite et les visites se font entre 9 h et 17 h, du lundi au vendredi ainsi que le samedi de 9h00 à 16h00, au 2026, boul. René-Lévesque Ouest. Vaste stationnement intérieur et extérieur gratuit.

