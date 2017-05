Le constructeur d'application de Appy Pie annonce une nouvelle fonctionnalité de Chatbot sur sa plateforme d'applications de bricolage pour les petites entreprises







Les petites et moyennes entreprises peuvent maintenant intégrer Chatbot facilement et de manière abordable à leurs applications, améliorer encore l'expérience du consommateur

MARSEILLE, France, 18 mai 2017 /PRNewswire/ -- Appy Pie, le premier constructeur d'applications mobiles basé sur le cloud qui permet aux petites et moyennes entreprises de créer facilement des applications mobiles, a annoncé aujourd'hui le lancement de la fonctionnalité Chatbot dans sa plate-forme, permettant aux petites et moyennes entreprises (SMB) pour intégrer facilement l'automatisation de Chatbot dans leurs applications, ce qui améliore encore l'expérience de l'utilisateur.

"Nous sommes fiers d'annoncer que nous sommes la première plate-forme d'applications de bricolage à proposer la fonctionnalité Chatbot", a déclaré Abhinav Girdhar, PDG et fondateur d'Appy Pie. Les PME ont rarement les ressources et le budget nécessaires pour intégrer les technologies les plus récentes et les plus performantes et souvent désavantagées lorsqu'elles sont confrontées à des entreprises plus importantes. Avec cette nouvelle fonctionnalité, une application de petite entreprise alimentée par Chatbot améliorera son efficacité de manière significative en détournant des questions mondaines et facilement posées sur le Chatbot. Je crois que l'intelligence artificielle a le potentiel de donner à chaque travailleur un assistant virtuel. "

Avec des plugins faciles à intégrer, les utilisateurs - sans aucune expérience ou compétences de codage et en moins de 10 minutes - peuvent intégrer la fonctionnalité Chatbot dans leurs applications Android et iOS. La fonctionnalité Chatbot de Appy Pie permettra aux petites entreprises de :

Accéder plus facilement au public.

Répondez aux questions des clients.

Augmenter la génération de prospects.

Construit la notoriété de la marque.

De stimuler les ventes.

Appy Pie est considéré comme l'un des meilleurs développeurs d'applications mobiles par ses clients sur plus de 5 millions d'applications. Avec ces nouvelles fonctionnalités, le créateur d'applications DIY permet à ses utilisateurs d'être acclimatés pour l'avenir de la technologie et des expériences de produits. À l'époque de la transformation numérique, les marques tentent de créer l'expérience ultime de l'utilisateur en combinant la réalité virtuelle avec le monde réel, ce qui les mettra hors-jeu des concurrents à l'avenir.

