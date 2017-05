Mesosphere étend sa présence en Europe, avec un nouveau vice-président chargé des ventes







Patrik Svanström rejoint la direction de la société

SAN FRANCISCO et HAMBURG, Allemagne, 18 mai 2017 /PRNewswire/ -- Mesosphere ? les créateurs de DC/OS, la plateforme de pointe pour la mise en place et l'exécution d'applications riches en données et containérisées ? a annoncé aujourd'hui la nomination de Patrik Svanström aux fonctions de vice-président des ventes pour la région EMEA, pour diriger et faire grandir son équipe de vente en Europe. Svanström compte plus de 20 ans d'expérience dans les marchés des logiciels et des infrastructures d'entreprise et a occupé des fonctions dirigeantes dans des jeunes pousses comme dans des multinationales reconnues, dont MapR, Informatica, HP, EMC et Oracle.

« DC/OS, de Mesosphere, éveille beaucoup de curiosité des sociétés de la région EMEA, c'est donc le bon moment de faire venir un leader des ventes », a déclaré Will Freiberg, le directeur des opérations, qui dirige l'équipe de vente mondiale de Mesosphere. « Patrik a piloté des sociétés de commerce international et de commercialisation dans un grand nombre de secteurs industriels et de domaines de solutions. Je suis absolument ravi que Patrik se joigne à notre équipe, car son leadership et son approche captivante des activités stratégiques renforceront notre présence en Europe ; or nous souhaitons élargir notre base de clientèle à l'international. »

« Je suis enchanté de rejoindre Mesosphere, dans la mesure où la société possède une technologie révolutionnaire pour des applications qui sont véritablement en train de changer le monde ? de l'IdO aux véhicules connectés, en passant par l'apprentissage automatique et l'IA », a déclaré Svanström. « DC/OS, de Mesosphere, est la meilleure solution disponible pour alimenter des applications riches en données et reposant sur des micro-services et c'est la seule plateforme à même de déployer d'emblée et de dimensionner de façon extensible et côte à côte, des outils de mégadonnées et des conteneurs. »

La société a été créée par les ingénieurs allemands Florian Leibert, le PDG et Tobias Knaup, le directeur de la technologie et renforce l'équipe de Hambourg en s'attachant aux compétences en ingénierie. La nomination de Svanström suit de peu l'annonce par Mesosphere d'un partenariat avec Dell EMC et d'un accord de distribution mondiale avec Hewlett Packard Enterprise (HPE). La société a fêté le premier anniversaire du code source ouvert DC/OS en avril, attirant plus de 100 services intégrés et 100 sociétés.

À propos de Mesosphere

Mesosphere pilote la transformation de l'entreprise vers l'informatique distribuée et le nuage hybride. DC/OS, de Mesosphere, est la plateforme de pointe pour mettre en place, déployer et dimensionner de façon extensible les applications modernes et les mégadonnées. DC/OS fait fonctionner en toute facilité des conteneurs, des services de données et des micro-services à travers vos éléments matériels et sur le nuage. Mesosphere a été créée en 2013 par les architectes des infrastructures d'hyper-échelle d'Airbnb et de Twitter et le co-créateur d'Apache Mesos. Le siège de Mesosphere se trouve à San Francisco et dispose de bureaux supplémentaires à New York et Hambourg (Allemagne). Parmi les investisseurs de Mesosphère, citons Andreessen Horowitz, Hewlett Packard Enterprise, Khosla Ventures, Kleiner Perkins Caufield & Byers et Microsoft.

