Pizza Hut Canada conclut une entente de développement avec Franchise Management inc. pour assurer la croissance dans l'Est du Canada

Le plus grand franchiseur de pizzérias au monde développe sa présence au Québec et dans l'Est du Canada avec plus de 200 emplacements commerciaux disponibles

TORONTO, le 18 mai 2017 /CNW/ - Pizza Hut Canada, une division de Yum! Brands inc. (NYSE : YUM), le plus grand franchiseur de pizzérias au monde est fier d'annoncer aujourd'hui la conclusion d'une entente de développement avec Franchise Management inc. (FMI). En vertu de cette entente, FMI s'est engagée à acquérir 38 restaurants Pizza Hut existants au Québec et dans la région du Grand Ottawa et de Kingston, ainsi qu'à ouvrir de nouveaux restaurants de livraison et de commandes à emporter dans l'Est du Canada au cours des cinq prochaines années.

« Nous sommes ravis de consolider notre relation avec FMI et d'ouvrir la porte à la croissance de Pizza Hut au Québec », a déclaré Marco Moretto, directeur du développement chez Pizza Hut Canada, « Cette annonce est le plus récent développement dans l'histoire de Pizza Hut. Il s'agit de notre plan de transformation stratégique visant à stimuler la croissance en augmentant le nombre de restaurants détenus par les franchisés. En plus de notre technologie utilisée et appréciée des clients pour les commandes en ligne, nous sommes enthousiastes à l'idée de mettre sur pied de nouveaux établissements de livraison et de commandes à emporter grâce à notre entente avec FMI afin de faire connaître la marque Pizza Hut à encore plus de Canadiens. »

Cette entente représente une première étape importante du plan d'expansion de Pizza Hut Canada au Québec. Pizza Hut Canada utilise un modèle de restaurants de livraison/commande à emporter ayant fait ses preuves, avec une empreinte plus petite à des coûts de construction moindres. La possibilité de passer une commande en ligne auprès de Pizza Hut et son offre alimentaire unique (pizza Pan, pizza à croûte farcie, ailes WingStreet), alliées à une dynamique commerciale forte pour les restaurants de livraison et de commandes à emporter avec une croissance à deux chiffres des ventes au Québec, sont à l'origine de cette occasion exceptionnelle pour Pizza Hut Canada et FMI.

FMI est le plus grand exploitant de franchises de Pizza Hut au Canada et détient actuellement plus de 175 emplacements Pizza Hut au Canada et aux États-Unis. Toutes ses opérations sont menées depuis son centre de soutien à Woodstock, au Nouveau-Brunswick.

« FMI est un franchisé de longue date de Yum! Les restaurants de livraison et de commandes à emporter de Pizza Hut sont une excellente occasion d'investissement et nous avons réellement hâte de continuer à être un partenaire solide de la croissance de Pizza Hut Canada! », a commenté Greg Walton, partenaire d'exploitation de FMI.

Pizza Hut est devenue la plus grande entreprise de pizzérias au monde avec 16?000 restaurants dans plus de 100 pays différents, y compris 400 établissements dans huit provinces canadiennes. Pizza Hut Canada, en particulier, a mis plus de 200 espaces commerciaux à la disposition des investisseurs et cherche à se développer par une croissance organique des franchises, par des ententes de développement avec de bons partenaires, par des accords-cadres de concessions commerciales et par des fusions et acquisitions de chaînes existantes. Pizza Hut Canada offre de lucratives mesures d'incitation à la croissance à ses franchisés et aux investisseurs, y compris des succursales uniques ou multiples, existantes ou nouvelles.

Pour de plus amples renseignements sur Pizza Hut Canada ou pour se renseigner sur les possibilités de franchisage, visitez le https://www.pizzahut.ca/franchise/available-location.

À propos de Yum! Brands

Yum! Brands inc., dont le siège est basé à Louisville dans le Kentucky, compte plus de 43?500 restaurants dans plus de 135 pays et territoires. Elle est l'une des entreprises figurant au classement « Top Companies for Leaders » de Aon Hewitt en Amérique du Nord. Les marques de restaurants de l'entreprise, PFK, Pizza Hut et Taco Bell, sont les chefs de file mondiaux des catégories poulet, pizza et cuisine d'inspiration mexicaine. À l'échelle mondiale, le système Yum! Brands ouvre en moyenne six nouveaux restaurants par jour, ce qui en fait un chef de file dans le développement international de la vente au détail.

