Déclaration du premier ministre à l'occasion du huitième anniversaire de la fin de la guerre au Sri Lanka







OTTAWA, le 18 mai 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du huitième anniversaire de la fin de la guerre au Sri Lanka :

« Aujourd'hui, nous soulignons le huitième anniversaire de la fin de la guerre au Sri Lanka. J'offre mes plus sincères condoléances à ceux qui ont été touchés et à leurs familles, alors que nous rendons hommage et pensons à ceux qui ont perdu la vie au cours de cette guerre de 26 ans.

« Alors que nous nous souvenons du traumatisme et des victimes, nous devons continuer de travailler en vue de panser les blessures de tous ceux qui ont souffert et de parvenir à une réconciliation et à une paix à long terme dans le pays.

« Je réaffirme mon appel au gouvernement sri-lankais d'assurer l'établissement d'un processus de reddition de comptes qui aura la confiance des victimes de cette guerre. À cette fin, le Sri Lanka devrait respecter ses engagements internationaux en assurant l'engagement concret d'enquêteurs, de procureurs et de juges de pays étrangers et du Commonwealth.

« J'offre mes plus sincères condoléances et mon soutien aux Canadiens d'origine tamoule. Au moment où nous célébrons le 150e anniversaire de la Confédération, nous reconnaissons les contributions que les Canadiens Tamouls ont apportées au Canada ainsi que les nombreux obstacles qu'ils ont surmontés. »

