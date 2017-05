Les Canadiens croient que les « technologies de soins connectés » sont un élément important de l'avenir des soins de santé, selon l'indice sur l'avenir de la santé de Philips







Au Canada , 64 % de la population et 80 % des professionnels de la santé font confiance au système de santé.

Même si 77 % des Canadiens croient avoir accès à des traitements qui aident à prévenir les maladies, seulement 51 % d'entre eux croient avoir droit à des ressources en soins à domicile et 40 % des professionnels de la santé estiment que les soins à domicile sont accessibles.

Les « technologies de soins connectés » sont considérées comme importantes pour améliorer les services dans l'ensemble du continuum des soins et pour relever certains des plus grands défis en matière de santé, mais les médecins et les patients ne croient pas que ces technologies sont en place.

MARKHAM, ON, le 18 mai 2017 /CNW/ - Les technologies de soins connectés, comme les moniteurs de tension artérielle et cardiaques à distance, les applications de santé mobile et les dispositifs d'exercice portables, sont perçues comme un moyen d'améliorer l'ensemble du continuum des soins et de permettre aux citoyens de mieux prendre leur santé en main, selon une étude approfondie sur les soins de santé menée dans 19 pays par Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA).

Selon les participants à l'étude, les soins connectés, y compris l'échange sécurisé de données sur les patients entre les professionnels de la santé et les hôpitaux, jouent un rôle de premier plan dans l'amélioration des soins de santé. Plus particulièrement, les professionnels de la santé et le public accordent une importance capitale à ce type de soins lorsqu'il est question d'améliorer les traitements médicaux (94 % et 83 %), les diagnostics médicaux (87 % et 82 %) et les soins à domicile (82 % et 78 %).

« Les défis auxquels font face les Canadiens en matière de soins de santé sont réels et imminents, » affirme Iain Burns, chef de la direction de Philips Canada. « La population est vieillissante alors que les maladies chroniques et les coûts sont en hausse. Les dispensateurs de soins de santé doivent se tourner vers des solutions novatrices comme les technologies de soins connectés pour gérer leurs budgets tout en améliorant les soins aux patients. »

Les Canadiens pensent notamment que les soins connectés pourraient améliorer les soins à domicile. Seulement 51 % de la population et 40 % des professionnels de la santé estiment que les Canadiens ont accès aux ressources nécessaires aux soins à domicile. C'est à la suite d'un diagnostic que les soins connectés sont perçus par 38 % de la population comme les plus bénéfiques aux soins à domicile. Selon 60 % des professionnels de la santé, les technologies de soins connectés peuvent améliorer les soins à domicile, alors que 54 % d'entre eux croient que ces technologies peuvent améliorer la gestion à long terme et le suivi des problèmes de santé dans le cadre des soins à domicile.

Selon 79 % des Canadiens et 83 % des professionnels de la santé, l'intégration du système de santé canadien est importante. Par contre, seuls 21 % des professionnels de la santé et 27 % des Canadiens croient que le système de santé est déjà intégré. Les professionnels de la santé sont d'avis que les plateformes d'échange d'information sécuritaires et accessibles entre professionnels aideraient grandement les Canadiens à prendre soin de leur santé.

« L'intégration des soins de santé entraînera une amélioration majeure du système de santé, tant pour la prévention que pour le traitement des maladies, » explique M. Burns. « Les moniteurs à distance, les professionnels de la santé et les unités de soins seront tous connectés et pourront échanger de l'information et des données sur la santé des patients. Philips s'engage à collaborer avec des partenaires comme le groupe Mackenzie Health en Ontario pour réaliser des gains d'efficacité et mettre en place la technologie permettant de combler les lacunes en matière d'information et d'améliorer la prestation des soins aux patients à moindre coût. »

Malgré leur intérêt pour les technologies de soins connectés, les Canadiens et les professionnels de la santé jugent que celles-ci ne sont pas souvent utilisées dans le système de santé canadien, alors que seulement 46 % des professionnels de la santé et 22 % des Canadiens croient comprendre comment ces technologies fonctionnent.

« Les soins connectés sont essentiels à la prise en charge efficace de la santé des patients, tant à l'hôpital qu'à la maison, » affirme Altaf Stationwala, président et chef de la direction du réseau Mackenzie Health. « L'avenir des soins de santé réside dans la numérisation des soins, comme le prouve le nouvel hôpital Mackenzie Vaughan. Les hôpitaux intelligents optimisent la technologie médicale disponible et l'interopérabilité afin d'échanger les données d'un épisode de soins à l'autre pour offrir de meilleurs soins aux patients, à l'hôpital comme dans les communautées. »

Le sondage a également révélé ce qui suit :

Le système de santé inspire confiance aux Canadiens, puisque 61 % d'entre eux disent qu'il répond à leurs besoins et 64 % croient en son efficacité.

Presque tous les Canadiens (92 %) préféreraient être en santé plutôt que riches.

Les Canadiens affirment qu'ils demeurent en santé grâce à des mesures préventives comme manger sainement (73 %) et faire de l'exercice régulièrement (58 %), mais seulement 20 % utilisent une application de santé sur leur téléphone intelligent ou un appareil portatif comme un moniteur d'activité.

Selon 52 % de la population générale et 58 % des professionnels de la santé, les professionnels de la santé devraient accorder plus de temps et de ressources aux soins préventifs.

Toutefois, 55 % de la population et 61 % des professionnels de la santé croient que le budget fédéral pour la santé devrait être consacré aux soins des malades alors que 44 % de la population et 39 % des professionnels de la santé croient que le budget devrait mettre l'accent sur les mesures préventives.

Pour connaître tous les résultats et la méthodologie de recherche, visitez www.futurehealthindex.com/

À propos de l'indice sur l'avenir de la santé

Les résultats ci-dessus sont tirés de l'indice sur l'avenir de la santé, la seconde étude internationale annuelle consacrée aux opinions des utilisateurs et des dispensateurs de soins de santé sur la qualité et l'intégration des soins de santé et sur les technologies de soins connectés. Les résultats de l'indice sur l'avenir de la santé mettent en lumière l'écart entre l'intérêt des Canadiens pour les soins connectés et leurs perceptions sur la mise en oeuvre du réseau.

Méthodologie de la recherche sur l'avenir de la santé

À propos de Royal Philips

Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) est une entreprise de premier rang dans les soins de la santé et technologie qui vise à améliorer la santé des gens tout en améliorant les conditions de vie pour la prévention, le diagnostic, les traitements et les soins à la maison. Philips tire parti de la technologie de pointe et des connaissances approfondies des cliniques et des consommateurs pour offrir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est un chef de file en imagerie diagnostique, en thérapie guidée par image, en surveillance des patients et en informatique de la santé, ainsi que dans la santé des consommateurs et les soins à domicile. En 2016, le département de technologies de la santé de Philips a généré des ventes de 17.4 milliard d'euros et emploie environ 71,000 salariés avec des points de ventes et des services dans plus de 100 pays. Pour des nouvelles sur Philips, visitez le www.philips.com/newscenter.

À propos du réseau Mackenzie Health

Mackenzie Health est un réseau de soins de santé dynamique qui dessert plus d'un demi-million de personnes dans le sud-ouest de York et les environs. Reconnu à l'échelle nationale pour son engagement envers les soins de qualité et la sécurité des patients, le réseau Mackenzie Health est un chef de file en soins de santé. Le centre comprend l'hôpital Mackenzie Richmond Hill, le nouvel hôpital Mackenzie Vaughan et un vaste réseau de services communautaires dans Richmond Hill, Vaughan et les collectivités avoisinantes. La vision de Mackenzie Health est de créer une expérience exemplaire en offrant en temps opportun des soins attentionnés et de qualité orientés vers le bien-être du patient. Pour plus de renseignements sur le réseau Mackenzie Health, visitez www.mackenziehealth.ca.

