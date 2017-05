Steffi Graf est cette année encore ambassadrice du Trophée de l'élite WTA 2017 de Zhuhai







ZHUHAI, Chine, 18 mais 2017 /CNW/ - Steffi Graf, ancienne nº 1 mondiale WTA et lauréate de 22 titres du Grand Chelem, continuera à oeuvrer comme ambassadrice du Trophée de l'élite WTA 2017 à Zhuhai, en aidant à promouvoir la troisième édition de cet évènement tennistique féminin de la fin d'année, qui est organisé par Huafa Group et qui se tiendra au Hengqin Tennis Center de Zhuhai entre le 31 octobre et le 5 novembre 2017.

« Je suis impatiente de revenir au Trophée de l'élite WTA comme ambassadrice du tournoi de nouveau en 2017, » a expliqué Steffi Graf. « L'année dernière c'était la première fois que je venais en Chine et dans cette belle ville de Zhuhai. C'était une expérience incroyable de rencontrer tous les amateurs chinois de tennis, de jouer sur le nouveau pont et d'assister à la finale. »

Graf est considérée comme l'une des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps. Au cours de sa carrière, elle a remporté 107 titres WTA en simple, dont 22 tournois du Grand Chelem. Elle est restée nº 1 au classement mondial pendant 377 semaines, le record universel depuis que les classements WTA (et ATP) existent. En 1988, elle est devenue la première joueuse à remporter les quatre tournois du Grand Chelem et la médaille d'or olympique dans une seule et même année.

Cette légende du tennis est venue en Chine pour la première fois en novembre dernier comme ambassadrice du Trophée de l'élite WTA de Zhuhai pour sa première apparition devant les adeptes chinois de tennis. Elle a assisté à une série d'activités pour aider à promouvoir le tennis en Chine, notamment une visite du pont Hong Kong-Zhuhai-Macao pour une campagne qui a beaucoup attiré l'attention des médias et des amateurs du monde entier.

« C'est un grand honneur pour le Trophée de l'élite WTA d'accueillir Steffi de nouveau à Zhuhai comme ambassadrice, » a déclaré José Miguel Garcia, directeur du tournoi.

Présenté par Huafa Sports, une filiale du célèbre Huafa Group, le Trophée de l'élite WTA a été créé en 2015 en partenariat avec APG et c'est un évènement créé sur mesure par la WTA pour la ville côtière voisine de Macao et Hong Kong. Avec une dotation totale de 2,28 millions de dollars US et 700 points décernés à la lauréate, le tournoi accueille des joueuses figurant parmi les 20 meilleures mondiales dans un format de simples et doubles en poules. Le tournoi a été remporté en 2015 et 2016 par les vainqueuses de Grand Chelem Venus Williams et Petra Kvitova, respectivement.

