Les Aliments Maple Leaf reçoit l'approbation de la Bourse de Toronto pour lancer une offre publique de rachat dans le cours normal de ses activités

MISSISSAUGA, ON, le 18 mai 2017 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX : MFI) (la « Société ») annonce aujourd'hui que la Bourse de Toronto (TSX) a accepté l'avis déposé par la Société concernant l'établissement d'un programme d'offre publique de rachat dans le cours normal de ses activités (OPRCN).

Le programme d'OPRCN commencera le 23 mai 2017 et se terminera le 22 mai 2018 ou à toute date antérieure à laquelle la Société pourrait effectuer ses acquisitions conformément à un avis d'intention déposé auprès de la TSX. Dans le cadre du programme de l'OPRCN, la Société est autorisée à racheter jusqu'à 8 200 000 de ses actions ordinaires (sur les 129 834 689 actions ordinaires en circulation au 15 mai 2017), ce qui représente environ 10 % des titres flottants au 15 mai 2017, par voie des achats dans le cours normal des activités effectués par l'entremise de la TSX ou d'autres systèmes commerciaux canadiens. Le volume moyen quotidien des opérations pour les six mois s'étant terminés le 30 avril 2017 était de 208 602 actions ordinaires. Les actions ordinaires achetées par la Société seront annulées. Selon les conditions de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités approuvée par la TSX le 16 mai 2016, la Société a procédé au rachat de 5 281 700 actions ordinaires au prix moyen pondéré de 29,39 $ l'action aux fins d'annulation durant la période ayant commencé le 19 mai 2016 et ayant pris fin le 18 mai 2017.

La Société a décidé d'établir l'OPRCN parce que selon elle, le cours de l'action ordinaire ne correspond pas toujours à la valeur de celle-ci. Par conséquent, la Société croit que l'achat d'actions ordinaires serait dans son intérêt supérieur et constituerait une utilisation appropriée des fonds dont elle dispose.

Les achats seront effectués par la Société conformément aux exigences de la TSX et le prix que la Société paiera pour ces actions ordinaires correspondra au cours du marché de ces actions ordinaires au moment de l'acquisition ou à tout autre cours autorisé par la TSX. Dans le cadre du programme de l'OPRCN, la société a l'intention de conclure un plan de rachat d'actions automatique avec un courtier désigné pour faciliter l'achat de ses actions ordinaires au cours de certaines périodes de secret prédéterminées en respectant certains paramètres relatifs au prix et au nombre d'actions. À l'extérieur de ces périodes de secret prédéterminées, les actions seront rachetées à la discrétion de la direction, selon les modalités prévues par la loi. Aux fins des règles de la TSX, un maximum de 52 150 actions ordinaires peut être acheté par jour par la Société en vertu de l'offre, sauf si les achats sont effectués en conformité avec l'exception relative aux achats de blocs selon les règles de la TSX.

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise phare spécialisée en produits de protéines qui fabrique des aliments novateurs de qualité supérieure commercialisés sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural SelectionsMD Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, Mina® et LightlifeMC. Maple Leaf emploie environ 11 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États?Unis et en Asie. Son siège social se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

Ce document peut contenir des « renseignements prospectifs » au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, y compris des énoncés concernant l'achat futur d'actions ordinaires dans le cadre de l'OPRCN. Ces énoncés ne constituent pas des garanties au sujet d'événements futurs et concernent des hypothèses et des risques et incertitudes difficiles à prévoir. Plusieurs de ces hypothèses, risques et incertitudes sont décrits dans le document que la Société a déposé auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et consultable sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont explicites, implicites ou prévus dans les renseignements prospectifs, et il n'y a aucune assurance que des actions ordinaires seront achetées dans le cadre de l'OPRCN. Maple Leaf n'a pas l'intention de mettre à jour les renseignements prospectifs et décline expressément toute obligation de cette nature, en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf lorsque la loi l'exige.

