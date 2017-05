CO2 Solutions présente une mise à jour du Projet Valorisation Carbone Québec







QUÉBEC, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le 27 avril 2017, CO 2 Solutions inc. (la «?Société?») (TSXV: CST) et le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des changements climatiques, M. David Heurtel, ont annoncé le lancement officiel du projet Valorisation Carbone Québec (VCQ) et l'engagement du gouvernement au moyen d'une subvention de 15 M$ pour appuyer ce projet. Aujourd'hui, la Société fait une mise à jour sur l'avancement du projet.

L'objectif du projet VCQ est de favoriser le développement et la démonstration de solutions commercialement viables pour la capture et la réutilisation du CO 2 dans des applications à valeur ajoutée. Le projet est centré sur la technologie enzymatique de pointe de capture du CO 2 de la Société. En mobilisant différents partenaires, décideurs politiques, universitaires et industriels, le projet VCQ fera face aux changements climatiques en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, tout en créant occasions et croissance au sein de ce nouveau secteur de l'économie pour la réutilisation du CO 2 à valeur ajoutée.

Le 16 mai, la Société a annoncé la formation du comité d'orientation scientifique de VCQ qui est composé d'un groupe exceptionnel de scientifiques de renom des secteurs universitaire et privé, avec de l'expérience et des compétences complémentaires qui permettront d'évaluer de façon indépendante le bien-fondé scientifique des diverses technologies de réutilisation du CO 2 sous considération par le projet VCQ.

Le comité de direction de VCQ a maintenant le plaisir d'annoncer les premières grandes étapes du déploiement de ce programme ambitieux. Les bons de commande suivants ont été émis la semaine dernière pour :

Déplacer et mettre à niveau l'unité de capture du CO 2 : l'unité de capture de 10 tpj, que CO 2 Solutions a opérée avec succès au cours d'une exploitation semi-autonome de 2?500 heures, sera déplacée de Valleyfield vers le nouveau centre d'essais de VCQ situé aux installations de Parachem à Montréal. L'unité, qui représente une contribution de la Société pour le projet VCQ, sera également mise à niveau pour intégrer les plus récents développements technologiques de la Société. Il est prévu que l'unité mise à niveau sera opérationnelle au début du troisième trimestre de 2017.



Sélection de la première technologie de conversion du CO 2 : En collaboration avec le comité scientifique, une technologie permettant de transformer le CO 2 en acide acétique, est la première sélectionnée pour faire partie du projet VCQ. L'acide acétique est un important produit industriel utilisé dans la production d'acide téréphtalique purifié (PTA), qui est lui-même une matière première pour la production de polyesters. Selon Zion Market Research, une des principales firmes de recherche, le marché mondial de l'acide acétique croît à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,5 % et devrait bondir à 13,62 milliards $ US d'ici 2021. Il y a également des opportunités de marché pour l'acide acétique dans le voisinage immédiat des installations de Parachem. Il est prévu que l'unité de conversion de l'acide acétique sera opérationnelle au début du quatrième trimestre de 2017.

En outre, l'équipement à lit fixe rotatif (RPB) de la Société qui était à l'essai au centre EERC de l'Université du Dakota du Nord en 2016, sera déménagé au site d'essais à Montréal. Il sera inclus comme deuxième unité de capture de 10 tpj à faible encombrement, mettant de l'avant les derniers développements pour la réduction de la taille de l'équipement pour la capture du CO 2 . Une fois mises en service, ce qui est prévu pour plus tard dans le projet, deux unités de capture seront opérationnelles à VCQ, démontrant la flexibilité de la technologie de la Société et son applicabilité dans différentes configurations et contextes.

Louis Fradette, Directeur du projet VCQ, a indiqué, «?Le projet VCQ se positionne comme premier site mondial de démonstration pour la capture et la réutilisation du CO 2 . Nous avons évalué plus de 100 technologies et avons une image claire de la situation dans le domaine de la réutilisation du CO 2 . Alors que nous passons à la démonstration de certaines de ces technologies, le projet VCQ offrira une occasion unique et excitante pour le monde d'assister à l'émergence de nouvelles solutions économiquement viables qui tout en réduisant les émissions de GES ajouteront de la valeur en prolongeant le cycle du carbone pour fabriquer des produits à valeur ajoutée. Une autre caractéristique qui permet au projet VCQ de se distinguer est sa vitesse de réalisation époustouflante. Le procédé d'acide acétique dont nous ferons la démonstration est un excellent exemple de ce que nous voulons démontrer : consommer du CO 2 tout en livrant un produit pour un vaste marché en pleine croissance.?»

À propos du projet Valorisation Carbone Québec (VCQ)

Le projet VCQ a comme objectif de développer et démontrer des solutions concrètes et commercialement viables de capture et de valorisation du CO 2 dans différentes applications afin de réduire les émissions de GES.

Sous la direction de CO 2 Solutions, le projet VCQ regroupe aussi les membres suivants : le gouvernement du Québec, l'Université Laval, Parachem, une société en commandite détenue conjointement par la Société Investissement Québec (49 %) et Suncor Énergie Inc. (51 %), et Hatch, une société internationale de conseils et d'ingénierie. La direction du projet VCQ est assurée par M. Louis Fradette, anciennement chef des technologies chez CO 2 Solutions, qui agit à titre de directeur de projet, et par M. Robert Zappa, à titre de directeur adjoint. En ce qui a trait à sa structure de gouvernance, le projet VCQ s'appuie sur un comité de direction, un comité d'orientation scientifique et un comité de liaison. Le projet VCQ est financé grâce à une subvention du gouvernement du Québec et des contributions, en argent ou en nature, de ses autres membres, et devrait se poursuivre jusqu'en mars 2019.

Les activités du projet VCQ se réaliseront en deux volets concomitants, soit un volet démonstration et un volet développement. Le volet démonstration implique la conception, la construction, l'installation et l'opération d'une unité de capture et de valorisation du CO 2 sur le site industriel de Parachem, à Montréal. Le volet développement vise à concevoir un ou plusieurs procédés de valorisation du CO 2 suivant les travaux déjà entamés dans différentes universités et différents centres de recherche publics ou privés.

À propos de CO 2 Solutions

CO 2 Solutions est une société innovatrice dans le domaine de la capture du carbone à l'aide d'enzymes. Elle travaille activement au développement et à la commercialisation d'une technologie pour les sources stationnaires de pollution au carbone. La technologie de CO 2 Solutions réduit les coûts associés à la capture, séquestration et réutilisation du carbone (CSRC) pour en faire un outil viable de réduction du CO 2 et permettre à l'industrie d'en tirer de nouveaux produits rentables. CO 2 Solutions a bâti un vaste portefeuille de brevets reliés à l'utilisation de l'anhydrase carbonique pour la capture postcombustion efficace du dioxyde de carbone au moyen de solvants aqueux à faible énergie. Pour plus de renseignements sur l'entreprise, consultez le site www.co2solutions.com.

Énoncés prévisionnels de CO 2 Solutions

