Invitation aux médias - Longueuil gagnée par la fièvre du marathon !







Note aux affectateurs et aux journalistes : une zone médias sera aménagée à la ligne de départ et d'arrivée afin de faciliter la prise d'images.

LONGUEUIL, QC, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Ville a le plaisir de vous inviter à la deuxième édition du Marathon SSQ de Longueuil qui se déroulera ce dimanche 21 mai, dès 8 h, au Colisée Jean-Béliveau, lieu du départ et de l'arrivée des courses ainsi que des remises des médailles.

Plus de 3 000 coureurs participeront à cette épreuve sportive printanière. Au programme, des tracés de 42,2 km, 21,1 km, 10 km, 5 km et 1 km pour étancher la soif des marathoniens amateurs, professionnels ou même des marcheurs de tous âges, figurent à l'horaire. L'épreuve du 42,2 km s'inscrit dans les qualifications canadiennes du marathon de Boston.

La mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire, donnera le signal du départ dès 8 h en compagnie de la porte-parole de l'événement, l'animatrice et productrice Alexandra Diaz, toutes deux adeptes de la course à pied. Elles encourageront les coureurs en matinée et seront également disponibles dès 7 h 30 et pour s'entretenir avec les médias.

Aide-mémoire

Le 21 mai, 2017 à 7 h 30 - Convocation des médias

Colisée Jean-Béliveau

Aire réservée aux médias au fil de départ

1755, boulevard Jacques-Cartier Est

Coup de départ : 8 h

À propos de Longueuil

Moderne et tournée vers l'avenir, Longueuil est la ville-centre de l'agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 425 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu'elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique. Forte de ses 360 ans d'histoire, Longueuil propose aussi un milieu de vie stimulant et accueillant propice à l'épanouissement des familles, dans lequel se côtoient de grands espaces verts, des quartiers résidentiels et urbains paisibles ainsi qu'un milieu d'affaires prospère.

