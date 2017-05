European Maritime Day de la Commission européenne - Le ministre Jean D'Amour en ouverture d'une conférence européenne portant sur l'avenir des océans







POOLE, Royaume-Uni, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Stratégie maritime a bénéficié d'une vitrine internationale très prestigieuse aujourd'hui, alors que le ministre délégué aux Affaires maritimes, Jean D'Amour, prononçait une allocution en ouverture de la conférence de l'European Maritime Day, à Poole, au Royaume-Uni, à l'invitation du commissaire européen à l'environnement, aux affaires maritimes et à la pêche, Karmenu Vella.

Organisée à l'initiative de la Commission européenne, cette rencontre, qui se tient aujourd'hui et demain, rassemble des centaines de personnes issues notamment des milieux politique, entrepreneurial et de la recherche et provenant de partout en Europe. Plusieurs conférences et panels de discussion s'y tiendront sur divers thèmes ayant en commun les occasions et les défis que présentent le monde maritime et la santé des océans.

Citation :

« Je suis fier de me trouver devant une tribune aussi prestigieuse, qui rassemble de nombreux acteurs d'horizons variés détenant un savoir éclairant ainsi qu'un intérêt sans limites pour l'avenir de nos océans. Je crois fermement que c'est en unissant nos connaissances que nous serons mieux outillés pour préserver l'avenir de notre environnement maritime, et ce, qu'il soit question de tourisme, de transport, de logistique, de recherche ou de biotechnologies marines. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'ont été créés, dans le cadre de la Stratégie maritime du Québec, le Réseau Québec maritime ainsi que l'Institut France-Québec pour la coopération scientifique en appui au secteur maritime. Que cet amour de la mer que nous partageons nous mène aux meilleures décisions, pour une mise en valeur efficace et responsable de nos océans. »

Jean D'Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes

Lien connexe :

stratégiemaritime.gouv.qc.ca

