Une saison titanesque pour marquer 50 ans de plaisir







MONTRÉAL, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - Pour son 50e anniversaire, La Ronde promet une saison 2017 des plus mémorables, avec le lancement du TITAN, un pendule gigantesque qui ravira les amateurs de sensations fortes, une édition très spéciale de L'International des Feux Loto-Québec et une nouvelle collaboration avec le célèbre chef Jérôme Ferrer. À partir du 20 mai et jusqu'au 29 octobre, cette saison promet d'être rien de moins que titanesque.

Voici les nouveautés pour la saison 2017 :

Un nouveau manège gigantesque : le TITAN

Inspiré par la légende des Titans, ces êtres divins de la mythologie grecque et synonymes de domination totale, TITAN est un pendule oscillant géant qui s'élève à 45 mètres de hauteur. Il propulsera ses passagers à une vitesse de 112 km / h, pour un tour de manège époustouflant que les invités voudront refaire encore et encore.

Un saveur montréalaise pour L'International des Feux Loto-Québec

La 33ème édition de L'International des Feux Loto-Québec (IFLQ), qui se déroulera du 1er juillet au 5 août, marque le 375e anniversaire de Montréal d'une manière très spéciale. Pour la première fois dans l'histoire de l'IFLQ, les Montréalais ont choisi les pays invités à la compétition. Ils ont également voté pour leurs chansons préférées portant sur Montréal pour aider à créer la formidable bande sonore de Célébrons Montréal, le feu d'artifice d'ouverture qui comprends une performance en direct d'Ian Kelly. L'icône montréalais Serge Fiori a collaboré à la trame sonore de la finale, une excellente rétrospective des plus belles mélodies de M. Fiori et d'Harmonium.

Collaboration avec Jérôme Ferrer et le Groupe Europea

La Ronde est fière de s'associer avec le célèbre chef Jérôme Ferrer cette année, notre traiteur exclusif pour les feux d'artifice. Avec des menus soigneusement conçus autour du pays vedette de la soirée, l'expérience VIP en son entier captivera les papilles gustatives, les yeux et les oreilles. En outre, Jerry's Mobile, le camion de rue de Jérôme sera à La Ronde tout l'été, avec un menu composé des créations les plus délicieuses du grand chef.

Fidèle à la tradition

La Ronde continue d'offrir un superbe divertissement familial, avec de merveilleux spectacles de la mascotte de La Ronde, Ribambelle et ses amis, Les Z, la Journée de la mascotte ainsi que la Journée de la prévention et de la sécurité.

La Ronde célébrera l'Halloween pendant 12 jours à compter du 30 septembre, c'est-à-dire à tous les week-ends et le jour de l'Action de Grâces. Les zombies, les démons et les vampires du Festival de la frayeur se préparent tous à vous donner des frissons.

Pour de plus amples informations à propos de nos événements, visitez laronde.com.

Le passeport-saison : plus pour votre argent

À l'achat de deux passeports-saison 2017 ou plus, au prix de 49,99 $ chacun au cours du solde d'ouverture se terminant le 22 mai, La Ronde offre gratuitement le surclassement au passeport-saison Or. Chaque passeport-saison acheté pendant le solde d'ouverture donne droit au stationnement gratuit, à l'entrée au parc plus tôt certains jours de la saison, à un billet additionnel pour un ami, à des périodes d'accès exclusives à des manèges chaque mois ainsi qu'à une bouteille sport gratuite.

À propos de La Ronde et Six Flags

La Ronde est la propriété de Six Flags Entertainment Corporation, le plus grand regroupement de parcs thématiques régionaux au monde avec des revenus de 1,3 milliard de dollars et 20 parcs situés aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Depuis 55 ans, Six Flags divertit des millions de familles avec ses montagnes russes de calibre mondial, ses manèges thématiques, ses parcs aquatiques et autres attractions uniques, dont Fright Fest® et Holiday in the Park®. Pour en savoir plus, visitez www.sixflags.com

