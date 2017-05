Expert System facilite les processus de recrutement de l'Apec grâce à sa technologie d'analyse sémantique







L'application d'une analyse sémantique sur les offres d'emploi et les CV à différents stades du cycle de recrutement permet d'en accélérer le rapprochement

Expert System, le leader des technologies d'analyse cognitive pour la gestion des contenus non structurés, annonce aujourd'hui que sa technologie d'analyse sémantique a été choisie comme module sémantique par l'Association Pour l'Emploi des Cadres (APEC) dans le cadre de plusieurs projets relatifs à la publication d'offres d'emploi et à l'analyse des CV.

Classée parmi les sites d'offres d'emploi incontournables du secteur du recrutement français, l'Apec a publié en 2016 plus de 690 000 offres d'emploi (certaines ayant été publiées plusieurs fois) qu'elle a dû rapprocher d'une masse de CV disponibles toujours plus importante, au nombre estimé de 330 000 sur cette même période. Afin d'offrir plus de pertinence aux utilisateurs des moteurs de recherche, seule une automatisation fiable des processus pouvait lui permettre de traiter un tel afflux d'informations. Pour optimiser les résultats en matière de rapprochement CV-offre, l'Apec a donc choisi d'intégrer les outils d'analyse sémantique d'Expert System à son cycle d'aide au recrutement.

La solution Cogito d'Expert System réalise des analyses performantes, s'intègre facilement, supporte de multiples formats de documents et dispose d'un outil de gestion des taxonomies et de règles d'analyses appréciés. Avec Cogito Studio, il est en effet devenu aisé pour l'Apec de composer en toute autonomie des taxonomies métier évolutives à partir des fiches métiers de son référentiel interne et de définir des règles d'extraction précises prévoyant des croisements entre les compétences listées dans les offres et les savoir-faire des candidats.

Expert System et l'Apec se sont appuyés sur l'expertise d'Océane Consulting Data Management pour intégrer la solution Cogito et enrichir certains annotateurs afin de répondre plus précisément aux besoins métier spécifiques du projet.

L'approche sémantique a ouvert le champ des possibles et permis à l'organisation de se fixer plusieurs objectifs connexes à sa problématique initiale :

Le contrôle de la conformité juridique du contenu des offres (CNIL, us et coutumes) qui doivent par exemple inclure le type d'entreprise, le secteur, la nature de l'emploi, la qualification requise et ne faire aucunement mention du sexe ou de l'âge du candidat recherché,

L'identification des fonctions contenues dans les offres,

Le rapprochement des savoir-faire décrits dans les offres et les CV (ex : acheteur avec expérience du marché chinois),

La réalisation de statistiques sur les types de postes, leur répartition géographique, ... afin d'alimenter les analyses de la Direction des études.

« Expert System nous a permis d'industrialiser la solution et de gagner en performance sur la partie moteur sémantique. L'outil nous permet d'imaginer de nombreuses évolutions pour l'avenir », déclare Bruno Lamard, Directeur des Systèmes d'Information - DSI de l'Apec.

« L'analyse sémantique peut porter sur une grande variété de cas d'usage en entreprise. L'automatisation des processus de recrutement est un cas d'usage particulièrement pertinent », déclare Alain Biancardi, Vice-Président Sales d'Expert System. « La brique sémantique permet des recrutements de qualité qui n'auraient pas pu se concrétiser aussi rapidement sans une prise en compte approfondie et un croisement intelligent de milliers de contenus ».

A propos d'Expert System

Expert System est un leader du marché des solutions d'informatique cognitive et de Text Analytics qui s'appuie sur Cogito, sa technologie sémantique multilingue d'analyse des informations non structurées. Conçu à partir d'algorithmes propriétaires d'intelligence artificielle, Cogito extrait la connaissance exploitable issue d'informations internes et externes et automatise les processus intensifs de traitement de l'information. Fortes d'actifs informationnels valorisés, de processus accélérés et d'une expérience utilisateur enrichie, les organisations bénéficient rapidement de retours sur investissement concrets. De nombreuses organisations issues de secteurs d'activités variés (banque-assurance, sciences de la vie, énergie, édition, défense) font confiance à Expert System dans le monde entier : AFP, Apec, Crédit Agricole, EDF, Europol, ING Direct, Inserm, Intesa Sanpaolo, Les Echos, Ministère de l'Intérieur, Sanofi, Shell, Société Générale, Swiss Re, Total, US Department of Justice, Volkswagen, Wolters Kluwer, Zurich, etc.

A propos d'Océane Consulting

Océane Consulting Data Management est une filiale du Groupe Océane Consulting, ESN et éditeur de logiciels réalisant 28 M? de chiffre d'affaires autour de l'Expertise en développement objet, du Conseil/AMOA, de l'Accessibilité Numérique, de l'Infrastructure et du Data Management. Océane Consulting Data Management s'appuie sur 30 experts qui maîtrisent l'ensemble de la chaîne de dématérialisation des données : OCR, analyse sémantique, GED (Gestion Electronique de Document), ECM, BPM, Big Data et coffre-fort/signature électronique.

A propos de l'Apec

L'Apec accompagne et conseille les cadres tout au long de leur parcours professionnel ainsi que les jeunes diplômés. Aux entreprises, l'Apec propose des services pour optimiser leurs recrutements et la gestion de leurs compétences internes. Observatoire de l'emploi des cadres, l'Apec analyse et anticipe les évolutions et grandes tendances du marché, des métiers et des secteurs. Avec la réforme de la formation professionnelle, l'Apec est l'un des 5 acteurs nationaux du Conseil en Évolution Professionnelle. L'Apec est présente partout en France avec 12 délégations territoriales, 44 centres et 500 consultants.

