Xbox, PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS et bien d'autres seront présents au PC Gaming Show lors de l'E3







Le salon PC Gaming lors de l'E3 annuel du 12 juin comprendra des nouveautés et des mises à jour pour Xbox, PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, Total War : Warhammer II, BATTLETECH et bien plus encore

LOS ANGELES, 18 mai 2017 /PRNewswire/ -- PC Gamer a annoncé aujourd'hui que Xbox rejoindra le prochain PC Gaming Show pour la troisième année consécutive en tant que sponsor et présentateur clé, et il a révélé que davantage de sociétés et de conférenciers devraient être présents. Le salon, qui se tiendra à Los Angeles le lundi 12 juin 2017 au Theater de l'Ace Hotel, offrira des présentations et des annonces de certaines des plus grandes marques de l'industrie des jeux pour PC.

Des leaders et des développeurs de jeux renommés de Xbox et du service de diffusion en continu, Beam, se joindront au salon pour parler de leurs derniers développements sur les jeux pour PC ainsi que pour présenter les prochains jeux PC.

Les amateurs peuvent s'attendre à des nouveautés et des mises à jour de PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS de Bluehole Inc., BATTLETECH de Paradox Interactive en partenariat avec Harebrained Schemes, Total War : Warhammer II de Creative Assembly et Raw Fury Games.

« Les jeux pour PC constituent une grande partie de notre écosystème de jeux sur Windows, Beam et Xbox », a déclaré Mike Nichols, le vice-président du marketing de Xbox chez Microsoft. « Le salon PC Gaming Show est l'endroit idéal pour discuter des nouveautés de Xbox pour les joueurs sur PC ».

Pour obtenir plus d'informations et pour vous inscrire à l'accès pour la presse et les créateurs de contenu, visitez : www.PCGamingShow.com et suivez #pcgamingshow. Pour les consommateurs souhaitant participer au salon, visitez : www.PCGamingShow.com/tickets. Les spectateurs pourront regarder la diffusion en continu et en direct du PC Gaming Show de 2017 sur Beam.

Le PC Gaming Show est produit par Intel et soutenu par les partenaires Bohemia Interactive, Xbox, Cygames, Nexon et Tripwire Interactive.

À propos de PC Gamer

PC Gamer est la référence mondiale dans l'industrie des jeux sur PC. Il fournit, depuis plus de 20 ans, une couverture inégalée sous format imprimé ou en ligne sur tous les aspects des jeux sur PC. Notre équipe d'experts offre aux lecteurs des évaluations fiables, des essais de composants, de nouveaux mods étranges, des projets censés passer complètement inaperçus et toute l'actualité 24 heures sur 24 en provenance du monde entier.

