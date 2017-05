Invitation aux médias - Le 5e Symposium de pédiatrie sociale en communauté se tiendra les 25 et 26 mai 2017, à Montréal







MONTRÉAL, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - Au Québec, près de 200 000 enfants de moins de 18 ans vivent en situation de pauvreté1. Au Canada, ce sont 19 % des enfants qui vivent dans la pauvreté, soit 1,34 million2. Ce 5e Symposium de pédiatrie sociale en communauté rassemblera 300 chercheurs, praticiens, étudiants et professionnels de la santé, des services sociaux et du droit pour une réflexion conjointe sur la « vulnérabilité des enfants : comprendre et agir sur les iniquités en santé. »

Créé par la Fondation du Dr Julien, ce forum d'échanges d'envergure internationale vise à mobiliser les professionnels, les décideurs politiques et les chercheurs autour des iniquités sociales qui affectent la santé et le développement des enfants vulnérables.

Quelque 24 conférenciers en provenance du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Australie, prendront la parole pour honorer le Québec comme berceau de la pédiatrie sociale en communauté, bonifier les pratiques des professionnels et partager des données probantes issues de recherches scientifiques.

Vous êtes cordialement convié(e) à cet événement :



Quoi : 5e Symposium de pédiatrie sociale en communauté





Quand : Jeudi, le 25 mai, de 8h30 à 17h30

Vendredi, le 26 mai, de 8h15 à 15h30



Où : Centre des sciences de Montréal - salle Perspective

2, rue de la Commune ouest, Montréal (QC) H2X 4B2



RSVP : Merci de bien vouloir confirmer votre présence en communiquant avec Elisa Baldet au 514-467-2445 ou à ebaldet@pediatriesociale.org

Jerry Nussbaum, président de l'Association Janusz Korczak du Canada, viendra remettre le Prix Janusz Korczak au Dr Gilles Julien et à Me Hélène (Sioui) Trudel, respectivement président fondateur - directeur clinique de la Fondation du Dr Julien, et directrice générale - conseillère juridique principale de ladite fondation, en reconnaissance des soins qu'ils apportent aux enfants et de leur dévouement pour la défense de leurs droits.

Pour connaître le programme complet du Symposium, cliquez sur programme

Pour en savoir davantage sur la Fondation du Dr Julien, consultez fondationdrjulien.org

Sources :

1 Institut de la statistique du Québec. Portrait social du Québec, 2001

2 Campagne 2000, automne 2015



