/R E P R I S E -- 5e Sommet de l'iPad et du numérique en éducation 18 et 19 mai 2017 à Montréal/









1500 participants 400 conférenciers 40 pays

MONTRÉAL, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Chaire de recherche du Canada sur les technologies en éducation organise le 5e Sommet de l'iPad et du numérique en éducation (sommetipad.ca) qui se déroulera au Palais des congrès de Montréal, les 18 et 19 mai 2017. Cet événement réunira plus de 1500 participants, dont 400 intervenants d'établissements scolaires québécois, canadiens et internationaux (plus de 40 pays représentés).





À surveiller tout particulièrement lors de cet événement :

Minecraft, pour transformer l'éducation ? La première conférence scientifique prononcée par le robot humanoïde NAO. L'apprentissage du code à l'école ; La robotique à l'école ; La gestion des réseaux sociaux ; Etc.

Nous invitons les journalistes à venir couvrir l'événement sur place (une salle dédiée sera disponible).

Pour en savoir davantage, consultez le site sommetipad.ca ou communiquez avec l'organisateur de l'événement, Thierry KARSENTI.

