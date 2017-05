Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2017-2022 - La CSQ reçoit favorablement le nouveau plan d'action







MONTRÉAL, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) accueille favorablement le nouveau plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2017-2018 dont le budget est sensiblement augmenté comparativement au plan précédent, passant de 7,075 millions à 10 millions de dollars sur cinq ans.

À la première lecture du nouveau plan d'action, Line Camerlain, vice-présidente de la CSQ a pu remarquer «la volonté du gouvernement de s'attaquer à certains des problèmes qui persistent encore aujourd'hui. Il s'agit notamment d'adapter les différents outils administratifs afin qu'ils reflètent enfin les réalités des familles homoparentales et les réalités des personnes trans ».

La formation cruciale

Malgré les avancées réalisées, il reste des défis importants à relever au Québec. Les activités de sensibilisation, d'information et de formation doivent se poursuivre.

« Le désir exprimé dans le plan d'action de poursuivre la sensibilisation dans tous les milieux, que ce soit en petite enfance, en éducation, en santé et services sociaux ou encore dans le monde du travail nous réjouit. Par contre, nous tenons à rappeler que la formation des intervenantes et intervenants est un élément primordial. À ce titre, des formations existent déjà. Il s'agit de les faire connaître et de les rendre disponibles pour tous les milieux qui le désirent, en y consacrant les ressources nécessaires», affirme Line Camerlain.



Les avancées des droits des LGBT

La vice-présidente de la CSQ, Line Camerlain, constate que « le Québec a fait des progrès notables au cours des dernières années pour favoriser la pleine reconnaissance des droits des personnes des minorités sexuelles. Mais des défis importants demeurent et nous espérons que le plan d'action gouvernemental pourra y répondre ».

