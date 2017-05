Inauguration de Connexions vivantes au pont Jacques-Cartier







Le premier pont connecté au monde

MONTRÉAL, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le pont Jacques-Cartier a brillé de tous ses feux hier soir devant un public ébahi par le spectacle inaugural d'une grande beauté qui a permis d'admirer toutes les possibilités du premier pont connecté au monde. L'oeuvre lumineuse et interactive, Connexions vivantes, développée par une équipe de créateurs et d'ingénieurs d'ici dans le cadre de la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal et du 150e anniversaire du Canada, offre à Montréal une nouvelle signature visuelle de classe mondiale.

Suite au spectacle inaugural de 30 minutes qui a marqué l'inauguration de l'oeuvre, le pont a débuté sa programmation normale et journalière, celle que le public aura le plaisir d'admirer tous les soirs au cours des dix prochaines années.

Ainsi, le pont Jacques-Cartier s'illumine et s'anime chaque nuit grâce à une programmation intelligente qui évolue au rythme des saisons et de l'énergie montréalaise. Activé par des millions de connexions humaines et naturelles, le pont s'éveille dès le coucher du soleil et s'endort aux premières lueurs du jour. Cette nouvelle signature lumineuse, aussi ambitieuse que novatrice, rend hommage au pont Jacques-Cartier, véritable icône architecturale du paysage montréalais.

Grâce à un contenu évolutif, connecté et interactif, le pont se transforme en baromètre de la vie dans la métropole et de l'énergie des Montréalais. Une première mondiale !

« Quelle fierté de voir ce nouveau symbole montréalais ! La mise en lumière du pont Jacques-Cartier est l'un des éléments phares du 375e anniversaire de Montréal. Il deviendra sans doute l'un des ponts les plus photographiés au monde. Vive Montréal ! », a souligné Gilbert Rozon, Commissaire aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal.

« Montréal s'est illuminée de façon spectaculaire hier soir à travers ce pont Jacques-Cartier qui sera désormais, et plus que jamais, un symbole puissant de la créativité d'ici, un symbole puissant de notre métropole internationale, une porte d'entrée unique à notre ville attractive et un legs important de ce 375e anniversaire de fondation de Montréal. Vive Montréal ! », a déclaré le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

« Connexions vivantes, avec sa technologie interactive unique, permet désormais de sentir au quotidien le pouls de Montréal et de sa population, ainsi que son effervescence. Orchestrée par des studios montréalais, la mise en lumière novatrice du pont Jacques-Cartier est une signature moderne de notre métropole et la fera rayonner à travers le monde », a fait savoir le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux.

« L'illumination du pont Jacques-Cartier rehaussera le paysage de façon majestueuse, sans compter qu'elle marquera l'imaginaire collectif et l'expérience touristique montréalaise bien au-delà de 2017. En cette année de célébrations entourant Canada 150, le gouvernement du Canada est heureux d'appuyer la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal dans la réalisation de cette oeuvre d'art vivante. », l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien au nom du ministre de l'infrastructure.

« Nous sommes très fiers de cette réalisation, résultat d'une collaboration exceptionnelle entre des firmes et talents montréalais. Connexions vivantes deviendra sans contredit, pour les 10 prochaines années, une icône et une signature lumineuse exceptionnelle pour notre métropole, véritable vitrine de la créativité et de l'ingénierie montréalaises. » a ajouté Éric Fournier, associé et producteur exécutif chez Moment Factory, représentant du collectif de firmes multimédia et d'éclairage responsables de la conception du projet.

« La mise en lumière du pont s'inscrit dans notre vision de rehausser l'attrait et l'intégration urbaine de nos ouvrages afin d'en faire des infrastructures emblématiques au coeur des collectivités », explique Glen P. Carlin, Premier dirigeant chez Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée. « Notre Société est fière d'avoir géré ce projet multidisciplinaire d'envergure qui fera rayonner la métropole et le Canada pour longtemps encore. »

Rythmé par le cycle des saisons

Le pont s'inscrit dans le cycle des saisons grâce à un calendrier chromatique de 365 couleurs. Jour après jour, il passe progressivement du vert énergisant printanier, au orange rayonnant estival, jusqu'au rouge voluptueux automnal et au bleu glacé de l'hiver. Avec ses couleurs qui changent doucement au fil des jours et des saisons, cette oeuvre lumineuse évoque ainsi, avec subtilité, le passage du temps.

Animé par la vivacité montréalaise

Le pont donne aussi le pouls de la vie montréalaise en temps réel. L'intensité, la vitesse et la densité des mouvements lumineux sont alimentées par la mention de Montréal sur Twitter. Ainsi connecté sur les conversations sociales, le pont Jacques-Cartier devient le miroir de la vivacité montréalaise.

Chaque nouveau tweet envoyé en utilisant certains mots-clics comprenant Montréal dont #IlluminationMtl, #375MTL, #Montréal, #Mtl et #Mtlmoments est capté par la structure du pont. Le tweet se transforme alors en mouvement lumineux teinté selon la couleur du jour. Si le tweet est aimé, la lumière en mouvement grandit. Si le tweet est partagé, elle s'accélère. Sinon, le mouvement lumineux disparaît après quelques instants.

Ponctué par les heures

Dès les dernières lueurs du jour, le pont est animé par une chorégraphie lumineuse qui dévoile progressivement la couleur du jour.

À chaque changement d'heure de la nuit, de courtes animations de 5 minutes traduisent visuellement l'énergie de Montréal selon différents types de données quotidiennes : la météo, la circulation, l'actualité, les grands événements, etc. Le pont est ensuite envahi de mouvements lumineux aux couleurs du thème le plus discuté de la journée par les médias locaux : SOCIÉTÉ (rouge), ENVIRONNEMENT (vert), TECHNOLOGIE (bleu pâle), AFFAIRES (gris), SPORT (bleu), INSTITUTIONS (rose), CULTURE (mauve).

À minuit, le pont s'active telle une horloge urbaine. Il passe alors par l'ensemble des 365 couleurs du calendrier chromatique à la recherche de sa nouvelle couleur du jour.

À la fin de la nuit, la dentelle d'acier du pont s'éteint. Seules les tourelles hissées sur les hauteurs et les piles qui soutiennent la structure restent éclairées d'une légère lueur.

Et enfin, à l'aube, le pont salue les lève-tôt. Il s'anime d'une lumière subtile dont la couleur s'imprègne de la teinte du ciel en temps réel.

Connexions vivantes est réalisé dans le cadre du 150e anniversaire du Canada et du 375e de Montréal grâce à la participation financière du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec, de la Ville de Montréal et des Grandes Montréalaises.

La gestion de projet est assurée par Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée. La conception artistique est réalisée par Moment Factory, en collaboration avec six studios montréalais de multimédia et d'éclairage : Ambiances Design Productions, ATOMIC3, Éclairage Public / Ombrages, Lucion Média, Réalisations et UDO Design. L'ingénierie est réalisée par le consortium WSP-AECOM et les travaux d'installation des systèmes d'éclairage par Pomerleau.

À propos de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal

La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat d'organiser les festivités et contributions socio-économiques qui marqueront le 375e anniversaire de Montréal en 2017. Privilégiant la mise en valeur de l'expertise montréalaise, elle agit comme un catalyseur des forces dans la réalisation de son mandat : mobiliser la communauté, mettre en oeuvre une stratégie de financement, administrer de façon rigoureuse les fonds publics recueillis, élaborer une programmation de qualité et assurer la promotion des festivités.

La Société bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec et du financement privé de onze Grandes Montréalaises. Pour plus de renseignements : 375mtl.com

À propos de Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée

Gestionnaire d'ouvrages majeurs, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée est une société d'État fédérale, établie en 1978, responsable des ponts Jacques-Cartier et Champlain, de l'Estacade du pont Champlain, du pont de contournement de l'île des Soeurs, des sections fédérales de l'autoroute Bonaventure et du pont Honoré-Mercier, ainsi que du tunnel de Melocheville. La Société assure au quotidien le passage sécuritaire de milliers d'usagers par la gestion, l'entretien et la réfection de ces infrastructures d'importance pour le Grand Montréal. Elle veille également à ce que ces infrastructures critiques demeurent sécuritaires, pleinement fonctionnelles et attrayantes, aujourd'hui et pour demain. www.JacquesCartierChamplain.ca

