/R E P R I S E -- Avis de convocation - Recours légal : La carte électorale provinciale du Québec contestée/

MONTRÉAL, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - Me. Julius Gray dépose, au nom d'un comité de citoyens appuyé par plusieurs élus locaux, un recours légal, demandant à la cour d'invalider la carte électorale provinciale du Québec publiée par la Gazette officielle le 2 mars 2017, qui fusionne les circonscriptions de Mont-Royal et d'Outremont et altère substantiellement les limites historiques de la circonscription de D'Arcy-McGee. Selon les plaignants, cette carte électorale sous-estime le poids politique de Montréal, va à l'encontre d'une représentation juste et efficace et réduit la capacité des minorités ethniques et linguistiques à se faire entendre.

Qui : Marvin Rotrand, conseiller de Snowdon

Me Julius Grey, avocat

Mitch Brownstein, maire de Côte-Saint-Luc

William Steinberg, maire d'Hampstead

L'honorable Marlene Jennings, coprésidente du comité de citoyens et

ancienne députée de la circonscription fédérale de Notre-Dame-de-Grâce-Lachine

Beryl Wajsman, coprésident du comité de citoyens et rédacteur en chef, The Suburban

Date : 18 mai 2017



Heure : 11 h 00



Lieu : 5160, boulevard Décarie, 4e étage

