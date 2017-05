Les Centres du jardinage Walmart sont ouverts pour la journée nationale des patriotes







Créez le jardin de vos rêves durant le long week-end

MISSISSAUGA, ON, le 18 mai 2017 /CNW/ - Appliquez l'écran solaire et sortez vos outils de jardinage. Le long week-end de la journée nationale des patriotes est arrivé, marquant le début officiel de l'été et le plus important week-end de jardinage de l'année.

Les Centres du jardinage Walmart sont ouverts toute la fin de semaine, incluant le lundi, journée nationale des patriotes. Vous préparez un jardin potager, vous faites du paysagement ou vous plantez simplement quelques annuelles ou vivaces pour ajouter une touche de couleur et améliorer l'apparence extérieure. Les Centres du jardinage Walmart ont tous les articles de jardinage nécessaires pour créer et aménager votre espace extérieur comme vous le voulez.

Plantes annuelles 4 po, à planter à l'ombre ou au soleil - 4 pour 10 $ ou 2.69 $ chac.

Jardinière 10 po, votre choix de fleurs ou légumes - 14,88 $ chac.

Plantes vivaces 4 po de première qualité, variées - 4 pour 10 $ ou 2,69 $ chac.

Mélange Triple Great Value - 2 $

Pour trouver un Centre du jardinage Walmart près de chez vous, visitez https://www.walmart.ca/fr/trouver-magasin.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau en pleine croissance de 410 succursales à l'échelle nationale et nous servons plus de 1,2 million de clients chaque jour. Le magasin phare en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, reçoit la visite de plus de 600 000 clients quotidiennement. Avec plus de 90 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus importants employeurs du pays et est classée parmi les 10 meilleures marques sur le plan national. Le programme philanthropique de Walmart Canada vise à aider les familles canadiennes dans le besoin, et depuis 1994, Walmart a amassé et fait don de plus de 275 M $ à des organismes de bienfaisance du Canada. Pour toute information additionnelle à ce sujet, allez à walmartcanada.ca, facebook.com/walmartcanada et au twitter.com/walmartcanada.

