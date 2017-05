Un élément clé de la Vision 2030 est concrétisé avec le lancement de la nouvelle Société de défense nationale d'Arabie saoudite







L'Arabie saoudite annonce la création d'une nouvelle société de défense n ationale. Entièrement détenue par le gouvernement, cette nouvelle société s'inscrit dans le cadre de la Vision 2030.

Elle commencera par fabriquer des produits et fournir des services à travers quatre divisions : systèmes aériens, systèmes terrestres, arm es et missiles (y compris les munitions) et électronique de défense.

La société établira des entreprises dans le cadre de projets communs avec des OEM (fabricants d'équipements d'origine) internationaux ainsi qu'en coopérant avec des entreprises militaires locales.

Saudi Arabian Military Industries (SAMI) fabriquera des produits et fournira des services à travers quatre divisions : systèmes aériens (y compris la maintenance et la réparation de véhicules aériens sans pilote), systèmes terrestres (y compris la fabrication et la réparation de véhicules militaires), armes et missiles (y compris les munitions) et électronique de défense (radars, capteurs, systèmes de communication et moyens de guerre électronique).

Entièrement détenue par le gouvernement, SAMI vise à devenir l'une des 25 plus grandes sociétés de défense au monde d'ici à 2030. Elle contribuera directement à hauteur d'environ 14 milliards SAR au PIB du royaume en 2030, investira plus de 6 milliards SAR dans la recherche et le développement d'ici à 2030 et créera plus de 40 000 emplois, dont bon nombre seront créés dans les domaines technique et de l'ingénierie. En s'associant à des universités, SAMI offrira aux étudiants des apprentissages et des opportunités de carrières dans les technologies de pointe qui n'étaient pas disponibles jusqu'à présent au sein du royaume.

Conforme à la Vision 2030, SAMI contribuera à diversifier l'économie saoudienne pour le 21e siècle en réduisant sa dépendance au pétrole, tout en protégeant et en renforçant la sécurité nationale.

SAR le prince Mohammed ben Salmane Al Saoud, vice-prince héritier, ministre de la Défense et président du Public Investment Fund, a déclaré : « Bien que le royaume figure dans le top 5 des dépenses de sécurité et de défense à l'échelle mondiale, seuls près de 2 % de notre approvisionnement militaire est intérieur. »

Son Altesse royale a insisté sur le fait que SAMI jouera un rôle majeur dans l'atteinte des objectifs établis dans la Vision 2030, qui stipule que 50 % des dépenses d'approvisionnement militaire de l'Arabie saoudite seront localisées.

Les quatre divisions de SAMI complètent étroitement les futures exigences militaires du royaume et s'appuient sur des capacités locales existantes. SAMI établira des entreprises dans le cadre de projets communs avec des OEM (fabricants d'équipements d'origine) internationaux ainsi qu'en coopérant avec des entreprises militaires locales. SAMI envisagera la création de nouvelles divisions afin de s'assurer que la société reste en conformité avec les développements les plus récents dans le secteur de la défense.

