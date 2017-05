Airbiquity présente OTAmatic pour gestion des données et mises à jour logicielles par liaison radio (OTA) destinées aux véhicules connectés







Leader des services pour véhicules connectés lance nouvelle solution OTA qui répond aux besoins hautement prioritaires des constructeurs automobiles et fournisseurs

SEATTLE, 18 mai 2017 /PRNewswire/ -- Airbiquity®, un leader mondial des services pour véhicules connectés, a annoncé aujourd'hui le lancement d'OTAmatictm, une solution leader du secteur automobile par liaison radio (OTA, Over-the-Air) qui orchestre et automatise la gestion des données et les mises à jour logicielles destinées aux véhicules connectés.

Le fonctionnement, la performance et les fonctionnalités du nouveau véhicule dépendent de plus en plus des logiciels et données afin de fonctionner comme prévu. Ainsi, la possibilité pour les constructeurs automobiles et fournisseurs de mettre à jour les logiciels et de modifier la collecte des données après l'achat du véhicule devient rapidement indispensable à la gestion du cycle de vie du véhicule, à l'expérience des consommateurs au volant et à la réalisation continue des systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS), des communications entre véhicules à tout (V2X) et de la conduite autonome. Les avantages de l'OTA automobile sont multiples, y compris les frais de rappel et la mitigation de la cybersécurité, l'optimisation des opérations, l'augmentation de la satisfaction client et de la fidélité à la marque, et de nouvelles opportunités pour la monétisation et l'expansion des écosystèmes pour véhicules connectés. Mais, la planification et l'exécution de l'OTA automobile pour des millions de véhicules dans le monde entier sont progressivement complexes compte tenu de la sophistication des architectures des véhicules modernes et la prolifération des composants, des capteurs et des systèmes électroniques provenant d'une grande variété de fournisseurs.

La solution OTAmatic d'Airbiquity élimine la complexité de l'OTA automobile en orchestrant et en automatisant de manière fiable et sûre la gestion des données et les mises à jour multiples des logiciels ECU ? à grande échelle. Ce produit prêt à produire a été spécifiquement conçu et développé pour le secteur automobile ; peut être acheté au niveau du composant ou comme solution de bout en bout ; peut être déployé sur le nuage Airbiquity, sur les principaux nuages publics ou sur site dans les centres de données clients et comprend les fonctionnalités suivantes :

Orchestration par liaison radio : dépendance, repositionnement et récupération dictés par la politique

: dépendance, repositionnement et récupération dictés par la politique Sécurité de bout en bout : certification, authentification et cryptage reposant sur des normes

: certification, authentification et cryptage reposant sur des normes Cadre de gestion des données : collecte des données dynamique et analytique évolutive

: collecte des données dynamique et analytique évolutive Gestion de la bande passante et du stockage : sélection du réseau intelligent, mise en cache des données et transfert

: sélection du réseau intelligent, mise en cache des données et transfert Interaction et confidentialité des consommateurs : notifications, invites et consentement personnalisés

: notifications, invites et consentement personnalisés Gestion de campagne : création, approbations, reporting et administration d'une campagne

« Airbiquity OTAmatic vient à un moment essentiel pour le secteur automobile compte tenu des complexités du paysage pour la fourniture des services OTA », a déclaré Roger Lanctot, directeur associé ? cabinet de l'automobile mondial, chez Strategy Analytics. « Airbiquity effectue de la télématique automobile depuis le début et comprend les exigences technologiques et des clients quant aux solutions essentielles à la mission comme OTA. Nous ne sommes pas surpris de constater une offre OTA robuste de la part d'Airbiquity et nous nous attendons à ce qu'OTAmatic reçoive la considération généralisée de la part des constructeurs automobiles et fournisseurs à la recherche d'une solution OTA prête à être déployée entièrement équipée ».

« Avec une solide expertise et période d'occupation dans les services pour véhicules connectés, Airbiquity est bien équipée pour apporter une offre OTA innovante sur le marché qui répond le mieux aux besoins uniques du secteur automobile », déclare Kamyar Moinzadeh, président et PDG chez Airbiquity. « Notre équipe s'engage à développer le meilleur produit OTA possible prêt à produire et nous avons donné suite à cet engagement avec OTAmatic. Le produit a reçu une rétroaction du marché fantastique jusqu'à présent et nous attendons avec impatience plusieurs déploiements client dans un avenir très proche ».

En apprendre plus sur Airbiquity et l'offre d'OTAmatic ici.

Airbiquity organisera également des réunions clients et des démonstrations OTAmatic lors du plus grand événement de l'industrie de la télématique automobile en Amérique du Nord, TU-Automotive Detroit 2017, du 7 au 8 juin. Pour solliciter une rencontre avec Airbiquity, contactez sales@airbiquity.com.

À propos d'Airbiquity

Airbiquity® est un leader mondial dans le secteur des services pour véhicules connectés, et un pionnier du développement et de la conception de technologies télématiques automobiles. À la pointe de l'innovation automobile, Airbiquity exploite Choreotm, la plateforme en nuage la plus avancée du secteur pour la fourniture de services destinés aux véhicules connectés, et prend en charge les cas d'utilisation les plus courants, tels que la gestion des données et des mises à jour logicielles par liaison radio (OTA, Over-The-Air). En collaboration avec Airbiquity, les constructeurs et les fournisseurs du secteur automobile déploient des services pour véhicules connectés à la fois évolutifs, fiables et gérables qui répondent aux exigences de leurs clients dans plus de 60 pays à travers le monde en matière de sécurité, de divertissements et de facilité d'utilisation. Pour en savoir plus sur Airbiquity, visitez www.airbiquity.com ou joignez la discussion sur @airbiquity. Airbiquity est une marque commerciale d'Airbiquity Inc.

