Exposition des technologies probiotiques de Ganeden lors du salon Vitafoods Europe

L'expert international en probiotiques a présenté un nouvel ingrédient, des lancements de produits ainsi que des avancées scientifiques

CLEVELAND, 18 mai 2017 /PRNewswire/ -- Ganeden, leader mondial en technologies probiotiques, a exposé ses technologies lors du salon Vitafoods afin d'aborder les nouveaux lancements de produits probiotiques dans les secteurs de l'alimentaire, des boissons, des soins personnels et des animaux de compagnie, qui utilisent les ingrédients brevetés de la société. L'équipe a présenté des informations relatives au lancement d'un nouvel ingrédient de santé immunitaire susceptible de révolutionner le secteur, fourni des renseignements sur de nouvelles recherches publiées, dévoilé des contenus éducatifs relatifs aux probiotiques, et formulé des annonces au sujet des certifications et des travaux réglementaires.

Le fournisseur de probiotiques fait la une des journaux internationaux grâce à ses progrès continus dans les domaines des sciences, des technologies d'ingrédients et des lancements de produits innovants. Particulièrement célèbre pour le GanedenBC30® (Bacillus coagulans GBI-30, 6086), son ingrédient probiotique extrêmement stable breveté que l'on retrouve dans plus de 750 produits à travers le monde, Ganeden progresse également dans le domaine des soins personnels avec le lancement de Bonicel®, premier ingrédient de soins personnels dérivé des probiotiques ayant prouvé sa capacité à réduire significativement sept signes de vieillissement.

« La technologie probiotique est une tendance majeure qui devient actuellement une force motrice des secteurs des produits naturels et nutraceutiques à travers le monde, » a déclaré Michael Bush, président et PDG de Ganeden. « Nos capacités scientifiques et d'innovation nous permettent d'étendre notre gamme d'ingrédients et la disponibilité à l'échelle mondiale afin de répondre à cette demande, ce qui offre aux fabricants de quasiment tous les produits l'opportunité de les formuler en utilisant cette technologie afin de proposer un ensemble d'avantages pour la santé. »

Parmi les principales annonces formulées par Ganeden lors du salon figurent :

Nouvel ingrédient

Ganeden a récemment annoncé le lancement d'un nouvel ingrédient de santé immunitaire sous le nom de marque Staimunetm (Bacillus coagulans GBI-30, 6086 inactif). Cet ingrédient breveté utilise les parois cellulaires de la souche probiotique du GanedenBC30 ayant prouvé sa capacité à soutenir la santé immunitaire, à des niveaux d'inclusion rentables qui n'altéreront pas les profils de goût ou de texture. Ganeden s'attend à ce que Staimune, qui sera disponible dès cet été, soit une avancée révolutionnaire pour le secteur. Considéré comme un ingrédient GRAS par la FDA, ce nouvel ingrédient est non-OGM, biologique et kasher, ce qui lui permet d'être compatible avec quasiment toutes les applications des secteurs de l'alimentaire et des boissons, y compris les boissons de longue conservation et les produits de boulangerie-pâtisserie.

Recherche/Science

Les deux études les plus récentes de Ganeden ont été publiées dans des revues évaluées par des pairs, augmentant à 26 le nombre total d'études publiées par la société. La recherche vient renforcer la science soutenant le GanedenBC30, l'une des études soulignant les effets uniques de la souche sur l'utilisation des protéines. Les articles publiés s'ajoutent actuellement à une longue liste de recherches prouvant les avantages, l'innocuité et l'efficacité de la souche. Ganeden poursuivra également ses recherches en cours, étant précisé que plusieurs résultats d'études supplémentaires relatives à de nombreux avantages seront disponibles plus tard dans l'année.

Éducation/Travaux réglementaires

Ganeden continue de s'inscrire au premier plan du secteur non seulement en matière de développements probiotiques et de recherche, mais également en termes de portée éducative et de travaux réglementaires. Les experts en réglementations internationales de Ganeden travaillent aux côtés des responsables gouvernementaux du monde entier afin d'obtenir les autorisations permettant de vendre des ingrédients probiotiques, ce qui a d'ores et déjà permis de rendre disponible le GanedenBC30 dans 66 pays. En outre, l'équipe continue de publier des contenus éducatifs destinés aux dirigeants du secteur et aux consommateurs, afin de répondre aux idées fausses les plus répandues autour des probiotiques.

Nouveaux lancements de probiotiques

Ganeden travaille actuellement aux côtés de certaines des plus grandes sociétés mondiales du secteur de l'alimentaire et des boissons afin de les aider à lancer de nouveaux produits probiotiques, qui comprennent des formulations uniques intégrées à un large ensemble de nouvelles catégories de produits alimentaires et de boissons. Parmi les lancements présentés lors du salon Vitafoods figuraient les tous premiers lancements en leur genre dans plusieurs pays de quelques unes des plus grandes sociétés de BCC aux États-Unis, y compris le premier lancement de boisson en Chine ainsi qu'un lancement de produit alimentaire en Inde.

Pour en savoir plus sur Ganeden et les formulations probiotiques, y compris les options et la recherche d'ingrédients, rendez-vous sur GanedenProbiotics.com.

À propos de Ganeden :

Ganeden® s'inscrit en première ligne de la recherche probiotique et du développement de produits, grâce à une vaste bibliothèque d'études publiées et à plus de 135 brevets en matière de technologies probiotiques sur les marchés des compléments, de l'alimentaire, des boissons, de la santé animale, de la nutrition sportive, des soins personnels et des ingrédients. Ganeden est particulièrement célèbre pour le GanedenBC30®, son ingrédient probiotique extrêmement stable breveté et considéré comme un ingrédient GRAS par la FDA. Dans le cadre du processus de fermentation du GanedenBC30, Ganeden a conçu Bonicel®, premier ingrédient de soins personnels dérivé des probiotiques et soutenu par la science ayant prouvé sa capacité à réduire significativement les signes de vieillissement. Staimunetm, tout dernier ingrédient de Ganeden, est une technologie probiotique brevetée comprenant du GanedenBC30 inactif, qui offre des avantages immunitaires. Pour en savoir plus sur Ganeden et les opportunités de licence, rendez-vous sur GanedenProbiotics.com.

