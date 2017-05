L'énergie dynamisera la reprise des exportations de Terre-Neuve-et-Labrador, affirme EDC







ST. JOHN'S, le 18 mai 2017 /CNW/ - Le redressement du secteur énergétique et le regain d'activité dans l'industrie des minerais et des métaux seront à l'origine de la reprise convaincante des exportations de Terre-Neuve-et-Labrador cette année, selon Exportation et développement Canada (EDC), l'organisme de financement du commerce du Canada.

« La province de Terre-Neuve-et-Labrador sera l'un des moteurs du dynamisme des exportations canadiennes cette année et l'an prochain, a déclaré Peter Hall, vice-président et économiste en chef d'EDC. Après une année éprouvante en 2016, les principaux secteurs à l'export de la province renoueront de belle façon avec la croissance grâce à une production accrue, la fermeté de la demande mondiale et des cours à la hausse. »

Selon la publication semestrielle Prévisions à l'exportation d'EDC, les entreprises de Terre-Neuve-et-Labrador devraient afficher la deuxième meilleure performance à l'export au pays à la faveur d'une embellie de 13 % en 2017. Voilà une nouvelle positive qui contraste avec le repli dans les deux chiffres des exportations l'an dernier. Les prévisions pour 2018 sont encore plus éblouissantes puisque le secteur des exportations de la province dégagera la croissance la plus robuste au pays, soit de 17 %.

L'industrie de l'énergie, qui représente environ les deux tiers de toutes les exportations, contribuera le plus à ce redressement grâce à un bond de 18 %. L'augmentation de 11 % dans le secteur des minerais et des métaux, conjuguée au léger raffermissement de la filière agroalimentaire, viendra embellir le tableau des exportations de Terre-Neuve-et-Labrador.

En dépit de perspectives favorables, les exportateurs de la province doivent composer avec des risques sans précédent sur les marchés mondiaux en raison d'un mouvement d'opposition d'ampleur internationale menaçant la mondialisation. Malgré tout, EDC est persuadée que cette architecture restera plutôt intacte, ce qui permettra aux exportateurs de continuer à intensifier leurs activités à court terme.

« L'an dernier, les politiques commerciales en Occident ont été frappées de paralysie, a précisé M. Hall. La mondialisation est en péril, mais ce scénario a peu de chance de se concrétiser : le coût en serait énorme, et tout le monde devrait en payer la note. Lorsqu'un boulet de démolition est lancé dans une zone urbaine dense, les dommages ne se limitent pas à un édifice. »

M. Hall est de passage à l'hôtel Delta de St. John's pour discuter des perspectives économiques mondiales et de leur incidence sur les exportateurs de Terre-Neuve-et-Labrador. L'événement, organisé en partenariat avec la Newfoundland and Labrador Environmental Industry Association, s'inscrit dans le cadre de Parlons exportations. Durant cette tournée pancanadienne d'un mois, qui s'arrêtera dans 13 villes, M. Hall présentera les perspectives d'exportation des entreprises canadiennes dans le monde entier, en plus d'aborder la santé de l'économie mondiale et ses effets sur les exportateurs canadiens. Pour en savoir plus, veuillez consulter les Prévisions à l'exportation.

