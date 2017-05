UNIMOT S.A. : l'application polonaise Tankuj24 va changer le marché européen de la vente de carburants







UNIMOT, un groupe de capital polonais oeuvrant dans le multi-services et membre d'AVIA International, a officiellement dévoilé sa nouvelle application (Tankuj24) conçue pour aider les conducteurs à réduire leurs dépenses en carburant. Il s'agit de la première application de ce genre en Europe.

L'innovation de l'application, qui est également son principal avantage, est qu'elle permet aux conducteurs d'acheter du carburant moins cher par rapport aux ventes traditionnelles effectuées dans les stations-service. En plus des économies réalisées sur chaque litre de carburant, l'application fournit des comparaisons entre les prix affichés par les stations-service, permet d'effectuer des paiements mobiles et génère un relevé mensuel unique pour tous les achats effectués au cours du mois. L'application permet un suivi rapide du prix du carburant et une facturation efficace.

« Tankuj24 est un programme avant-gardiste sur les flottes de véhicules, dans lequel les cartes de parc de véhicules sont remplacées par une application mobile. Il est mis à la disposition de tous les conducteurs, pas seulement ceux des entreprises. Le fait de posséder une voiture suffit pour obtenir une remise sur le carburant », a déclaré Robert Brzozowski, président du conseil d'administration d'UNIMOT S.A.

En utilisant l'application, les conducteurs peuvent acheter du carburant en suivant trois étapes simples. La première consiste à choisir une station-service sur la carte. Ensuite, une quantité spécifiée de carburant est commandée et réglée depuis un appareil mobile. La dernière étape consiste à se rendre à la station sous 24 heures pour faire le plein du véhicule.

« Tankuj24 a le potentiel nécessaire pour connaître un succès international, c'est pourquoi nous travaillons actuellement sur une version en anglais appelée Refuel24, qui pourrait être utilisée par les conducteurs en dehors de la Pologne. Notre application a fait une très bonne impression sur nos partenaires d'Avia International, qui considèrent en outre que les ventes mobiles de carburant offrent une perspective prometteuse », a ajouté M. Brzozowski.

Avec la rapide progression du marché des applications mobiles et d'achat, notre produit pourrait révolutionner le marché européen de la vente de carburants.

