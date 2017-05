Intervention d'Urgence-Environnement - Présence d'une nappe d'hydrocarbures sur la rivière Lairet à Québec







QUÉBEC, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - La direction régionale de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches du Centre de contrôle environnemental du Québec du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a été avisée de la présence d'une nappe d'hydrocarbures sur la rivière Lairet à la hauteur du parc Cartier-Brébeuf à Québec.

Urgence-Environnement est actuellement sur place.

Le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques suit la situation de près et s'assure, avec les partenaires, que toutes les mesures requises pour la sécurité de la population et la protection de l'environnement sont prises.

