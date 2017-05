Interleaseinvest Group AG espère relancer l'un des plus grands projets financés par la BERD en Ukraine







Interleaseinvest Group AG, le bénéficiaire en propriété exclusive de la société ukrainienne Interleaseinvest LLC, souhaite relacer sa coopération avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) visant à accroître le rôle du secteur privé sur le marché du transport ferroviaire ukrainien, d'après une déclaration faite aujourd'hui par son équipe de direction.

Le projet a initialement commencé en 2011, lorsque la BERD a accordé un prêt de 90 millions USD à Interleaseinvest pour cofinancer l'acquisition d'environ 3 000 wagons. Ce prêt visait à soutenir la réforme du secteur ferroviaire en Ukraine grâce à une participation accrue du secteur privé et à une propriété privée plus généralisée. La valeur totale du projet s'élevait à 300 millions USD, faisant de lui le plus important d'Europe de l'Est.

Cependant, en 2014, Interleaseinvest a été victime d'une perquisition d'entreprise, ne permettant pas à l'équipe de direction légitime de la société de remplir ses obligations envers la BERD pendant plus de deux ans. Cela a poussé la BERD à lancer une procédure juridique à l'encontre d'Interleaseinvest, demandant à ce que les actifs et la trésorerie de la société servent de garantie pour le prêt impayé.

En février 2016, Interleaseinvest Group AG a restauré ses droits légitimes et exprimé son plein engagement à rembourser le prêt de la BERD. La société et la BERD ont renouvelé des négociations concernant le remboursement du prêt malgré la procédure juridique lancée par la BERD qui reste en cours.

Le 10 octobre 2016, le Tribunal municipal d'Amsterdam a pris la décision de refuser à Interleaseinvest Group AG le retour de ses droits de société dans l'entreprise néerlandaise Interleaseinvest Ukraine B.V., propriétaire d'Interleaseinvest LLC, qui avait précédemment été transférée à la BERD en tant que garantie. Interleaseinvest Group AG a fait appel et l'audience est prévue en mai 2017.

« Nous comprenons la position juridique de la BERD alors qu'elle essaye de protéger son investissement. Dans le même temps, nous sommes convaincus que la reprise de ce projet sert l'intérêt de la BERD comme de l'Ukraine », conclut Interleaseinvest dans sa déclaration.

Interleaseinvest LLC était l'un des principaux fournisseurs privés de services de baux d'exploitation de wagons de marchandises et de transport de fret ferroviaire auprès de clients institutionnels en Ukraine. La société exploitait environ 3 000 wagons et desservait des clients opérant dans des secteurs ukrainiens clés.

