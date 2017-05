Des experts techniques de Bombardier reconnus par l'Institut aéronautique et spatial du Canada (IASC)







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 17 mai 2017) - (TSX:BBD.A)(TSX:BBD.B)(OTCQX:BDRBF) - Trois employés hautement qualifiés, issus du groupe de l'Ingénierie en développement de produits de Bombardier, ont été honorés le 17 mai, à Toronto, lors de la réception et du dîner de gala de la remise des prix CASI en reconnaissance de leurs contributions significatives à l'égard de l'aviation canadienne.

David Reist, spécialiste principal en ingénierie, s'est vu remettre le convoité prix McCurdy pour son travail exceptionnel ainsi que celui de son équipe, dans le cadre du développement des lois computationnelles (mode opérationnel) sous-tendant le système de commandes de vol évolué des avions de ligne C Series, les premiers avions de Bombardier dotés de la technologie des commandes de vol électriques. Créé en 1954, le prix McCurdy est remis pour récompenser un accomplissement remarquable en science et dans les aspects créatifs de l'ingénierie liés à la recherche aéronautique et spatiale.

La performance et la fiabilité des avions C Series en service continuent d'être exceptionnelles et les appareils respectent ou surpassent toutes les exigences en matière de performance. La technologie des commandes de vol électriques se retrouve également à bord du nouveau biréacteur d'affaires Global 7000 qui redéfinit le segment et qui enregistre d'excellents progrès dans le cadre de son programme d'essais en vol, soulignant davantage l'importance des lois de commande développées par M. Reist et son équipe.

Chuck Ellis, Fellow, Essais en vol expérimentaux et Andy Litavniks, pilote, Essais en vol, ont remporté le prestigieux trophée Trans-Canada McKee pour leurs accomplissements remarquables à titre de responsables de l'équipe des essais en vol pour les modèles d'avion CS100 et CS300. Les avions C Series constituent le plus important programme d'aviation au Canada au cours des 30 dernières années. Le trophée McKee, créé en 1927, représente le plus ancien trophée de l'aviation canadienne et est remis pour une réalisation exceptionnelle dans le domaine des opérations aériennes.

« L'expertise unique et la vaste expérience de David, Chuck et Andy ont contribué, de manière significative, à l'avenir de Bombardier et nous sommes très fiers que la communauté canadienne de l'aéronautique ait reconnu leur travail de qualité supérieure ainsi que celui de leurs équipes, a déclaré François Caza, vice-président, Développement de produits et ingénieur en chef, Ingénierie en développement de produits, Aéronautique. Les employés de Bombardier sont dévoués et passionnés à l'égard de la conception, de la fabrication et du soutien des avions de classe mondiale ce qui, en retour, contribue à l'avancement de l'industrie de l'aviation au Canada et dans le monde entier. »

À propos de IASC

L'Institut aéronautique et spatial du Canada (IASC) est une organisation scientifique et technique à but non lucratif consacrée à l'avancement de l'art, de l'ingénierie scientifique et des applications liées à l'aéronautique, l'astronautique et les technologies associées et leurs applications. Les membres de l'IASC participent à des activités par l'intermédiaire de leurs succursales locales à travers le Canada et des sections spécialisées qui répondent à des domaines spécifiques d'intérêt. Les autres avantages sociaux comprennent des conférences techniques annuelles, des réseaux et des possibilités d'apprentissage et la participation aux comités. En tant que société savante, l'adhésion est classée pour refléter la progression de carrière de membre junior à compagnon.

