Asphaltage de l'autoroute 440 à Laval - Fermetures partielles de l'autoroute 440 en direction est - Fermetures complètes de la bretelle de sortie de l'autoroute 440 en direction est pour le boulevard des Laurentides







LAVAL, QC, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports informe les usagers de la route de fermetures partielles de l'autoroute 440 en direction est et de fermetures complètes de la bretelle de sortie de l'autoroute 440 en direction est vers le boulevard des Laurentides (route 335), à Laval. Ces entraves s'inscrivent dans le cadre des travaux d'asphaltage de l'autoroute 440, entre le pont d'étagement du Canadien Pacifique et l'autoroute 19, à Laval.

Gestion de la circulation :

Du mercredi 17 mai, 22 h, au jeudi 18 mai, 5 h

Fermeture de 2 voies sur 3 de l'autoroute 440 en direction est entre le pont d'étagement du Canadien Pacifique et l'autoroute 19. Fermeture d'une première voie dès 21 h.

Du jeudi 18 mai, 23 h, au vendredi 19 mai, 5 h

Fermeture de 2 voies sur 3 de l'autoroute 440 en direction est entre le pont d'étagement du Canadien Pacifique et l'autoroute 19. Cependant, une voie sera fermée dès 20 h et ce, jusqu'à 6 h.

Du jeudi 18 mai, 22 h, au vendredi 19 mai, 5 h

Fermeture complète de la sortie no 25 - R-335 sud / Boul. des Laurentides / Boul. René-Laennec en provenance de l'autoroute 440 en direction est.

Du vendredi 19 mai, 23 h, au samedi 20 mai, 7 h 30

Fermeture de 2 voies sur 3 de l'autoroute 440 en direction est entre le pont d'étagement du Canadien Pacifique et l'autoroute 19. Fermeture d'une première voie dès 20 h.

Du vendredi 19 mai, 22 h au samedi 20 mai, 7 h.

Fermeture complète de la sortie no 25 - R-335 sud / Boul. des Laurentides / Boul. René-Laennec en provenance de l'autoroute 440 en direction est.

Chemin de détour

Lors des fermetures complètes de la bretelle de sortie de l'autoroute 440 en direction est pour le boulevard des Laurentides, le chemin de détour s'effectuera par la sortie no- 27 A?19 / R?335 nord / Bois-des-Filion / Montréal, via l'échangeur des autoroutes 19 et 440, pour revenir sur la voie de desserte de l'autoroute 440 en direction ouest.

Lors des fermetures complètes à venir, des détours balisés seront mis en place sur le réseau. Les entraves seront quotidiennement mises à jour sur le site Québec511.info.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces travaux pourraient être reportés.

De 2017 à 2019, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports investira plus de 4,6 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus de 2 000 chantiers seront en activité. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

